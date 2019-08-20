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18:42 (мск), источник: Интерфакс

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, Путин на совещании по вопросам здравоохранения поручил организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах, чтобы они были защищены не позднее 1 июля 2020 года.

Глава государства назвал основные проблемы в первичном звене российского здравоохранения.

Это износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, износ или отсутствие медицинского оборудования, автотранспорта в районных больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории, низкая обеспеченность первичного звена медицинскими работниками, специалистами прежде всего, и некачественная организация выплат заработной платы.
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Сколько денег выделят на нацпроекты?

«У нас приличные деньги запланированы на национальный проект “Здравоохранение” — 1 трлн 367 млрд рублей. А на развитие первичного звена здравоохранения из всех этих денег мы выделили по двум программам 237,5 млрд рублей. Это 15−16%», — сказал Путин.

Между тем, подчеркнул он, основные мероприятия по нацпроекту «Здравоохранение» — это прежде всего специализированная и высокоспециализированная помощь. «Да, она стоит дороже, это первое. Второе — по этим направлениям и высокая смертность. И от уровня высокоспециализированной и высокотехнологичной медицинской помощи зависит весь уровень здравоохранения», — отметил Путин.

Он сообщил, что в 2018 году в сфере специализированной помощи было 746,8 млн обращений. При этом за тот же период — 2018 год обращений в первичное звено — 1 млрд 200 млн.

Я хочу сказать, что если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема.
Владимир Путин
президент РФ
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Как сообщила на совещании глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в первичном звене здравоохранения в настоящее время 7 915 зданий из более чем 72 000 зданий находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции или капремонта. На сегодняшний день капитальному ремонту в первичном звене подлежат более 7 млн кв. м. Вместе с тем, анализ износа инфраструктуры первичного звена здравоохранения говорит о том, что он снизился за четыре года с 26% до 11%, сказала министр.

Что касается медицинского оборудования, то его износ вырос с 20% до 40%. «И сейчас это уже более 20 тыс. единиц, которые требуют замены. Причем мы не говорим по всем медизделиям, мы говорим только про тяжелое оборудование — это разные варианты цифровых рентгеновских аппаратов, цифровые флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование и лабораторные комплексы», — сказала Скворцова.

В состав первичного звена здравоохранения входят в том числе детские и взрослые поликлиники, женские консультации, служба скорой и неотложной помощи, а также фельдшерско-акушерские пункты.

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