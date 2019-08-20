Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Кроме того, Путин на совещании по вопросам здравоохранения поручил организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах, чтобы они были защищены не позднее 1 июля 2020 года.
Глава государства назвал основные проблемы в первичном звене российского здравоохранения.
Это износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, износ или отсутствие медицинского оборудования, автотранспорта в районных больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории, низкая обеспеченность первичного звена медицинскими работниками, специалистами прежде всего, и некачественная организация выплат заработной платы.
«У нас приличные деньги запланированы на национальный проект “Здравоохранение” — 1 трлн 367 млрд рублей. А на развитие первичного звена здравоохранения из всех этих денег мы выделили по двум программам 237,5 млрд рублей. Это 15−16%», — сказал Путин.
Между тем, подчеркнул он, основные мероприятия по нацпроекту «Здравоохранение» — это прежде всего специализированная и высокоспециализированная помощь. «Да, она стоит дороже, это первое. Второе — по этим направлениям и высокая смертность. И от уровня высокоспециализированной и высокотехнологичной медицинской помощи зависит весь уровень здравоохранения», — отметил Путин.
Он сообщил, что в 2018 году в сфере специализированной помощи было 746,8 млн обращений. При этом за тот же период — 2018 год обращений в первичное звено — 1 млрд 200 млн.
Я хочу сказать, что если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема.
Владимир Путинпрезидент РФ
Как сообщила на совещании глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в первичном звене здравоохранения в настоящее время 7 915 зданий из более чем 72 000 зданий находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции или капремонта. На сегодняшний день капитальному ремонту в первичном звене подлежат более 7 млн кв. м. Вместе с тем, анализ износа инфраструктуры первичного звена здравоохранения говорит о том, что он снизился за четыре года с 26% до 11%, сказала министр.
Что касается медицинского оборудования, то его износ вырос с 20% до 40%. «И сейчас это уже более 20 тыс. единиц, которые требуют замены. Причем мы не говорим по всем медизделиям, мы говорим только про тяжелое оборудование — это разные варианты цифровых рентгеновских аппаратов, цифровые флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование и лабораторные комплексы», — сказала Скворцова.
В состав первичного звена здравоохранения входят в том числе детские и взрослые поликлиники, женские консультации, служба скорой и неотложной помощи, а также фельдшерско-акушерские пункты.