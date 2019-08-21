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Перезагрузка офиса: как изменится жизнь офисных работниковВ каких офисах предстоит работать недавним студентам и школьникам
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10:57 (мск), источник: Известия

Перезагрузка офиса: как изменится жизнь офисных работников

В каких офисах предстоит работать недавним студентам и школьникам.

Источник: Mail.Ru
Российский рынок труда стремительно меняется. С одной стороны, всё более заметную роль на нем играют высокие технологии. С другой — на него приходят вчерашние студенты и школьники, которые хотят работать по-новому. Требования фриланса и гибкого графика уже никого не удивляют. Звучат даже предложения сократить рабочую неделю до четырех дней и полностью отказаться от офиса. Уже сейчас Москва вошла в десятку европейских городов по количеству коворкингов. Как к таким условиям адаптируются работодатели и когда исчезнут классические офисы, разбирались «Известия».
Источник: Mail.Ru

Новые работники — новые запросы

Исследование компании ManpowerGroup показало, что к 2020 году почти треть рабочей силы в мире составят люди, родившиеся в 1990-х годах. А примерно к 2025 году новое поколение займет большую часть рынка труда. Около 11% новых работников будет из тех, кому сейчас 19−20 лет.

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Говоря о молодых людях «цифрового поколения», специалисты расходятся во мнениях: одни отмечают их инфантильность, другие — высокую обучаемость, кто-то говорит об отсутствии мотивации, кто-то, напротив, о выраженной амбициозности. Словом, их невозможно подвести под какое-то одно определение, но некоторые общие для них черты всё же можно выделить.

«Молодые люди из поколения Z часто избалованы и хотят быстрого карьерного роста, хороших должностей и интересных задач. Но зачастую в работе есть и рутина, и длительные процессы, а у них с этим сложности, — делится с “Известиями” директор по маркетингу бизнес-парка “Румянцево” Антон Бабчихин. — Конечно, надо создавать им такую среду, в которой они будут себя лучше чувствовать. Это диджитализация рабочих процессов, возможность отдыха на рабочих местах, лаундж-атмосфера. Им нужно ставить не жесткие рамки, а конкретные задачи и сроки, чтобы получать на выходе конкретный результат».

По наблюдениям руководителя агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлии Липатовой, в топе требований молодых людей к работодателю — гибкий график и современный офис с инновационными составляющими.

«Эти вещи важны для них так же, как высокий уровень зарплаты, возможности дополнительного обучения или международной карьеры, понимание ценностей и смысла работы», — уверена Липатова.

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Для компаний, которые работают в условиях динамично меняющегося рынка, обойтись без молодых специалистов с новыми знаниями нельзя, поэтому они готовы меняться.

С размахом

Особенно сильна конкуренция за кадры в сфере IT. Перспективных молодых людей там высматривают еще со школы и стремятся заинтересовать их будущим местом работы. «Молодежь совершенно не привлекает работа в офисе с девяти до шести, им уже недостаточно предложить стол, стул и ноутбук, — уверена менеджер по маркетингу компании ICL Services Ольга Бармакова. — Они социально активны, у каждого есть хобби или сфера интересов, есть потребность в площадках для общения и развития. Всё это отражается на офисном пространстве. Например, у нас в здании есть комнаты для активного отдыха: пинг-понг, кикер, турник, бокс-манекен. Есть уличные тренажеры на территории, площадки для отдыха с лежаками».

Офис российского оператора связи «Мегафон» в Москве | Источник: РИА "Новости"

Почти всегда в таких офисах будут кухни со всем необходимым, души, диваны, качели или что-то еще, что позволяет сменить обстановку. Нормой стали переговорки и помещения, которые легко трансформируются из столовой в конференц-зал. По словам президента Superjob Алексея Захарова, в крупных IT-компаниях этим уже никого не удивишь. «Если для каких-то компаний такие “плюшки” — роскошь, то для московской IT-компании это норма. Никто не спрашивает, есть ли это. Оно должно быть, и всё. Если вдруг этого не окажется, туда просто никто не пойдет».

Плюсом в глазах молодого поколения, как полагают специалисты, может быть приверженность компании заботе об экологии и здоровому образу жизни.

«У нас развита тема с переработкой. Стоят отдельные баки для стекла, алюминия, бумаги, Tetra Pak и даже крышечек — всё сдаем в переработку, — рассказывает “Известиям” административный директор “Авито” Анна Богданова. — Вещи из вторичных материалов стали и элементом дизайна. На пятом этаже есть журнальный столик из переработанной бумаги, панно из бутылок».

Активно, по словам Богдановой, продвигается в компании и социальная деятельность: сбор вещей для малоимущих, озеленение территорий, помощь ветеринарным клиникам и приютам. Поддерживать себя в хорошей форме сотрудникам помогают два спортивных зала, беговые дорожки, теннисный стол. В качестве полезного перекуса им предлагают не чипсы или сухарики, а фрукты.

Офис компании Avito в Москве | Источник: РИА "Новости"

Порой в погоне за высококвалифицированными кадрами работодатели превращают офис в полноценный мини-город. «У нас изначально предполагалось, что офис разработки должен выполнять часть “бытовых” функций: должны быть медкабинет, парикмахерская, продуктовый магазин, химчистка и прочее. Потом появилась библиотека, бар и мангальные зоны у пруда», — делится с «Известиями» руководитель службы внутрикорпоративных коммуникаций СКБ «Контур» Надежда Березина.

Способы развлечения сотрудников могут быть тоже совершенно разными: игровые приставки, бильярд, кальянные, настольный хоккей или настоящее футбольное поле.
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Иногда в попытке сделать офис комфортным компании заходят слишком далеко. «Вот в прошлом году я посетил офис Google в Сан-Франциско, и, честно говоря, на меня произвел странное впечатление перекос в сторону “украшательства”: например, только в одной части здания располагались сразу и зал для йоги, и сад камней, и комнаты для медитации и сна. Показалось, что места для работы у людей в разы меньше, чем для отдыха. А ведь просто факт модернизирования офиса необязательно повышает продуктивность труда», — полагает генеральный директор IT-компании WhenSpeak Дмитрий Васильков.

То, каким будет офис, зависит прежде всего от бюджета организации и вкуса ее акционеров. «Наш офис выглядит так, потому что это нравится мне и нашим сотрудникам и потому что мы это можем себе позволить, — объясняет президент Superjob Алексей Захаров. — Есть и другие крупные компании, у которых высокая маржа, они тоже могут шиковать с живыми цветами, террасой, музыкой в туалетах, но их около ста. С точки зрения бизнеса, эти вклады работают, когда к нам приходят новые сотрудники. При прочих равных условиях они, конечно, выберут компанию, где качественная атмосфера и налажен быт. Но какой-то необходимости тратить на это такие средства нет. Можно гораздо проще, а эффект будет такой же. Главное — качественно и достойно».

Базовые принципы

Чаще всего словосочетание «комфортный офис» вызывает у людей ассоциации с многочисленными пуфиками, качелями, зонами подвижных игр и прочими атрибутами, которые профессионалы на самом деле считают второстепенными.

Зоны отдыха — это то, что на поверхности. Это только кажется, что, повесив кресло-качалку, вы создали крутой офис. На самом деле оформление должно быть на уровне организации пространства, выбора качественных материалов, подбора цветов, гармонично введенного в интерьер бренда компании. Когда всё удобно, комфортно глазу и вы понимаете, в какой компании находитесь, — значит, архитектор отлично поработал. А качели могут и вовсе не понадобиться.
Сергей Коннов
Главный редактор портала officenext.ru
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В качественном современном офисе важно создать разнообразную рабочую среду. Это значит, что вне зависимости от того, какая перед сотрудником стоит задача, он найдет в офисе всё необходимое. «Сейчас функционал человека в офисе может быть разным: это и встреча с людьми, и презентация клиенту, и уединенная работа, и коллективное обсуждение с 5−6 людьми, и официальные переговоры, где нужна совсем другая обстановка. Выходит, что вам нужно использовать по-работе 6−8 разных сценариев, — объясняет Коннов. — Архитектор и дизайнер должны всё это учитывать. Если вам нужно с кем-то переговорить тет-а-тет, вы не занимаете переговорную на 10 человек, а просто идете к удобному столику».

Также, чтобы рабочий процесс стал комфортным, нужно использовать шумопоглощающие материалы, которые создают правильную акустику. С приходом моды на open space об этом стали часто забывать.

Офис компании Mail.ru Group в Москве | Источник: Mail.Ru

Если смотреть на «офис будущего» с такой позиции, то становится ясно, что правила актуальны не только для работников креативной сферы. «На каждом месте работы обстановка должна быть соответствующая и вовсе не обязательно творческая. Всё зависит от сферы бизнеса. Если речь об IT-компании с креативными задачами, то там, конечно, появляются и теннисный стол, и другие зоны отдыха. Если речь о юридической компании, то это совершенно другие работники и задачи. Тот же подход вряд ли уместен. Всё должно быть солидно, основательно, в некотором смысле даже консервативно, потому что при помощи офисного интерьера компании не только борются за ценных сотрудников, но и производят впечатление на своих партнеров и клиентов», — рассуждает эксперт.

Еще один принцип, который актуален абсолютно для любого офиса, — правильная атмосфера в коллективе, считает Алексей Захаров. Чтобы она была приятной и располагающей к работе, можно начать как минимум здороваться с сотрудниками, а в идеале и реагировать на их просьбы.
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«То, что для компании мелочь, может быть важно для работника, — отмечает президент Superjob. — Например, возможность выбрать себе стул или добавить что-то в набор канцелярии, который изначально получает каждый сотрудник. Если тебе для полного счастья нужна ручка с серо-буро-малиновыми чернилами или что-то еще — ну выбери, закажем».

Было бы желание

На первый взгляд может показаться, что продуманная организация пространства связана с большими затратами. Специалисты уверяют, что это, наоборот, грамотная инвестиция. «Если вы возьмете классический офис на 50 рабочих мест и пару-тройку переговорок или более разумный офис, где всего 30 рабочих мест и больше переговорных, плюс есть временные рабочие места, то второй вариант окажется выгоднее. Он будет меньше по размеру, а за счет меньшего количества фиксированных рабочих мест сократится и бюджет. Такие умные офисы, гибкая рабочая среда в перспективе будут дешевле для работодателя», — уверен Сергей Коннов.

Сотрудник в офисе компании Mail.ru Group | Источник: Mail.Ru
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«Меня нет, я в отпуске». А вы можете полностью отключиться от работы?

«У нас много встреч с разным количеством людей, и переговорки разного размера — это гибкое решение, — делится с “Известиями” Павел, сотрудник одной из компаний с “офисом будущего”. — Бильярд, шахматы и прочее, может показаться, будто сделаны для того, чтобы заниматься ерундой, а не работать, но на деле отлично помогают переключиться. В условиях нашей работы очень нужно уметь отключать ненадолго мозг и менять вид деятельности, потому что иначе ты с каждым днем устаешь всё больше. Такие штуки позволяют сделать перерыв на полчаса-час, расслабиться и снова пойти работать. Учитывая, что тут все идейные, никто не проводит за развлекаловками полдня. У меня за два года работы было время поиграть в приставку всего один раз».

Пока число тех, кто это понимает, невелико, но, как полагают эксперты, это вопрос времени. Внедрение новых правил на официальном уровне здесь не поможет. «Официальные требования к офису должны описывать минимальные стандарты, обеспечивающие безопасность на рабочем месте. Для многих компаний в России сегодня даже это — всё еще задача, над которой нужно работать, — считает руководитель отдела управления проектами компании CBRE Павел Якимчук. — Все совершенствования должны регулироваться рынком, и это уже происходит».

Так, например, подстраиваясь под новые условия, некоторые компании смогли и вовсе отказаться от офиса.
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Глава компании «Русский литературный центр» Никита Митрохин с 2018 года отказался от офиса для своего издательства. На сэкономленные средства для каждого сотрудника был разработан личный кабинет с собственным приложением для корпоративной почты и коллективного чата. «По итогам 2019 года за первые два квартала мы пришли к выводу, что КПД каждого отдельного сотрудника выросло, полностью прекратилась текучка кадров, поскольку у людей сократились расходы на транспорт, появились свободные часы на сон или прогулки — на 60 минут в день каждый сотрудник отключается от рабочего кабинета, чтобы работа за компьютером не вредила здоровью людей», — рассказывает Митрохин.

По его мнению, такой формат в будущем станет актуальной для целого ряда направлений, связанных с обработкой информации, дистанционной организацией рабочих процессов или продажами.

И тем не менее многие компании, полагают специалисты, офис всё равно сохранят, разве что сократят занимаемую площадь.

«Многие рутинные операции или те работы, которые легко регламентируются, сотрудники выполняют удаленно. С развитием технологий таких возможностей будет всё больше. Но люди всё равно предпочитают приехать. Потому что это и социальная реализация, и живая коммуникация при работе над сложными проектами, которую ничто не заменит», — уверен президент Superjob.

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