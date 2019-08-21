10:57 (мск), источник: Известия
Перезагрузка офиса: как изменится жизнь офисных работников
В каких офисах предстоит работать недавним студентам и школьникам.
Исследование компании ManpowerGroup показало, что к 2020 году почти треть рабочей силы в мире составят люди, родившиеся в 1990-х годах. А примерно к 2025 году новое поколение займет большую часть рынка труда. Около 11% новых работников будет из тех, кому сейчас 19−20 лет.
Говоря о молодых людях «цифрового поколения», специалисты расходятся во мнениях: одни отмечают их инфантильность, другие — высокую обучаемость,
«Молодые люди из поколения Z часто избалованы и хотят быстрого карьерного роста, хороших должностей и интересных задач. Но зачастую в работе есть и рутина, и длительные процессы, а у них с этим сложности, — делится с “Известиями” директор по маркетингу
«Эти вещи важны для них так же, как высокий уровень зарплаты, возможности дополнительного обучения или международной карьеры, понимание ценностей и смысла работы», — уверена Липатова.
Для компаний, которые работают в условиях динамично меняющегося рынка, обойтись без молодых специалистов с новыми знаниями нельзя, поэтому они готовы меняться.
Особенно сильна конкуренция за кадры в сфере IT. Перспективных молодых людей там высматривают еще со школы и стремятся заинтересовать их будущим местом работы. «Молодежь совершенно не привлекает работа в офисе с девяти до шести, им уже недостаточно предложить стол, стул и ноутбук, — уверена менеджер по маркетингу компании ICL Services Ольга Бармакова. — Они социально активны, у каждого есть хобби или сфера интересов, есть потребность в площадках для общения и развития. Всё это отражается на офисном пространстве. Например, у нас в здании есть комнаты для активного отдыха:
Почти всегда в таких офисах будут кухни со всем необходимым, души, диваны, качели или
«У нас развита тема с переработкой. Стоят отдельные баки для стекла, алюминия, бумаги, Tetra Pak и даже крышечек — всё сдаем в переработку, — рассказывает “Известиям” административный директор “Авито” Анна Богданова. — Вещи из вторичных материалов стали и элементом дизайна. На пятом этаже есть журнальный столик из переработанной бумаги, панно из бутылок».
Активно, по словам Богдановой, продвигается в компании и социальная деятельность: сбор вещей для малоимущих, озеленение территорий, помощь ветеринарным клиникам и приютам. Поддерживать себя в хорошей форме сотрудникам помогают два спортивных зала, беговые дорожки, теннисный стол. В качестве полезного перекуса им предлагают не чипсы или сухарики, а фрукты.
Порой в погоне за высококвалифицированными кадрами работодатели превращают офис в полноценный
Иногда в попытке сделать офис комфортным компании заходят слишком далеко. «Вот в прошлом году я посетил офис Google в
То, каким будет офис, зависит прежде всего от бюджета организации и вкуса ее акционеров. «Наш офис выглядит так, потому что это нравится мне и нашим сотрудникам и потому что мы это можем себе позволить, — объясняет президент Superjob Алексей Захаров. — Есть и другие крупные компании, у которых высокая маржа, они тоже могут шиковать с живыми цветами, террасой, музыкой в туалетах, но их около ста. С точки зрения бизнеса, эти вклады работают, когда к нам приходят новые сотрудники. При прочих равных условиях они, конечно, выберут компанию, где качественная атмосфера и налажен быт. Но
Чаще всего словосочетание «комфортный офис» вызывает у людей ассоциации с многочисленными пуфиками, качелями, зонами подвижных игр и прочими атрибутами, которые профессионалы на самом деле считают второстепенными.
Зоны отдыха — это то, что на поверхности. Это только кажется, что, повесив
кресло-качалку,вы создали крутой офис. На самом деле оформление должно быть на уровне организации пространства, выбора качественных материалов, подбора цветов, гармонично введенного в интерьер бренда компании. Когда всё удобно, комфортно глазу и вы понимаете, в какой компании находитесь, — значит, архитектор отлично поработал. А качели могут и вовсе не понадобиться.
В качественном современном офисе важно создать разнообразную рабочую среду. Это значит, что вне зависимости от того, какая перед сотрудником стоит задача, он найдет в офисе всё необходимое. «Сейчас функционал человека в офисе может быть разным: это и встреча с людьми, и презентация клиенту, и уединенная работа, и коллективное обсуждение с 5−6 людьми, и официальные переговоры, где нужна совсем другая обстановка. Выходит, что вам нужно использовать
Также, чтобы рабочий процесс стал комфортным, нужно использовать шумопоглощающие материалы, которые создают правильную акустику. С приходом моды на open space об этом стали часто забывать.
Если смотреть на «офис будущего» с такой позиции, то становится ясно, что правила актуальны не только для работников креативной сферы. «На каждом месте работы обстановка должна быть соответствующая и вовсе не обязательно творческая. Всё зависит от сферы бизнеса. Если речь об
«То, что для компании мелочь, может быть важно для работника, — отмечает президент Superjob. — Например, возможность выбрать себе стул или добавить
На первый взгляд может показаться, что продуманная организация пространства связана с большими затратами. Специалисты уверяют, что это, наоборот, грамотная инвестиция. «Если вы возьмете классический офис на 50 рабочих мест и
«У нас много встреч с разным количеством людей, и переговорки разного размера — это гибкое решение, — делится с “Известиями” Павел, сотрудник одной из компаний с “офисом будущего”. — Бильярд, шахматы и прочее, может показаться, будто сделаны для того, чтобы заниматься ерундой, а не работать, но на деле отлично помогают переключиться. В условиях нашей работы очень нужно уметь отключать ненадолго мозг и менять вид деятельности, потому что иначе ты с каждым днем устаешь всё больше. Такие штуки позволяют сделать перерыв на
Пока число тех, кто это понимает, невелико, но, как полагают эксперты, это вопрос времени. Внедрение новых правил на официальном уровне здесь не поможет. «Официальные требования к офису должны описывать минимальные стандарты, обеспечивающие безопасность на рабочем месте. Для многих компаний в России сегодня даже это — всё еще задача, над которой нужно работать, — считает руководитель отдела управления проектами компании CBRE Павел Якимчук. — Все совершенствования должны регулироваться рынком, и это уже происходит».
Глава компании «Русский литературный центр» Никита Митрохин с 2018 года отказался от офиса для своего издательства. На сэкономленные средства для каждого сотрудника был разработан личный кабинет с собственным приложением для корпоративной почты и коллективного чата. «По итогам 2019 года за первые два квартала мы пришли к выводу, что КПД каждого отдельного сотрудника выросло, полностью прекратилась текучка кадров, поскольку у людей сократились расходы на транспорт, появились свободные часы на сон или прогулки — на 60 минут в день каждый сотрудник отключается от рабочего кабинета, чтобы работа за компьютером не вредила здоровью людей», — рассказывает Митрохин.
По его мнению, такой формат в будущем станет актуальной для целого ряда направлений, связанных с обработкой информации, дистанционной организацией рабочих процессов или продажами.
«Многие рутинные операции или те работы, которые легко регламентируются, сотрудники выполняют удаленно. С развитием технологий таких возможностей будет всё больше. Но люди всё равно предпочитают приехать. Потому что это и социальная реализация, и живая коммуникация при работе над сложными проектами, которую ничто не заменит», — уверен президент Superjob.