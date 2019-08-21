В Минздраве рассказали, что поможет справиться со стрессом

«В современном обществе бегство от стресса — занятие сложное, но не безнадежное. Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости. Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе», — говорится в сообщении.
Чтобы самостоятельно преодолевать стресс рекомендуется высыпаться, ежедневно отводить немного времени для релаксации и чередовать периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом, значится в рекомендациях.
Кроме того, снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно связанная с водой — а вот снимать стресс с помощью табака или алкоголя не нужно, так как проблемы не исчезнут, а здоровье пострадает, считают эксперты.
Побороть стресс способно и правильное питание: не стоит есть на ходу, приемы пищи должны стать временем отдыха.
А такие продукты как горький шоколад, орехи, бананы и имбирь помогут повысить настроение, говорится в рекомендациях.
«Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам», — пишут специалисты.
Стресс — состояние человека, возникающее как реакция на любые события или требования, с которыми человеку трудно справиться. Он способен ускорять развитие таких заболеваний как гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма и язвенная болезнь, уточняется в рекомендациях.