Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с миллиардными долгами дворника Ситуацию с дворником из Воскресенска, «задолжавшей» два миллиарда рублей, взяла на контроль Екатерина Семенова
Фоторепортажи
11Властелины колец: как в Испании ловят фламинго
16А321 жестко сел в Жуковском
09:36 (мск), источник: РИА Новости

В Минздраве рассказали, что поможет справиться со стрессом

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Орехи, бананы и имбирь, полноценный сон, плавание и чередование периодов интенсивной работы с отдыхом помогут справиться со стрессом и сократить риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы, следует из рекомендаций экспертов министерства здравоохранения России.

Источник: Reuters

«В современном обществе бегство от стресса — занятие сложное, но не безнадежное. Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости. Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе», — говорится в сообщении.

Чтобы самостоятельно преодолевать стресс рекомендуется высыпаться, ежедневно отводить немного времени для релаксации и чередовать периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом, значится в рекомендациях.
Читайте также
Минздрав предложил работодателям организовывать «физкульт-брейки»

Кроме того, снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно связанная с водой — а вот снимать стресс с помощью табака или алкоголя не нужно, так как проблемы не исчезнут, а здоровье пострадает, считают эксперты.

Побороть стресс способно и правильное питание: не стоит есть на ходу, приемы пищи должны стать временем отдыха.

А такие продукты как горький шоколад, орехи, бананы и имбирь помогут повысить настроение, говорится в рекомендациях.

«Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам», — пишут специалисты.

Стресс — состояние человека, возникающее как реакция на любые события или требования, с которыми человеку трудно справиться. Он способен ускорять развитие таких заболеваний как гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма и язвенная болезнь, уточняется в рекомендациях.

Читайте также
 'Плевок в лицо': украинцы ополчились на отказавшуюся от каравая Нетаньяху
Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай
Дания назвала условия продажи Гренландии Вашингтону
Число жертв ДТП в Якутии выросло до шести
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Преподаватель военной академии "подорвался" на собственной бомбе
Водитель без прав специально наехал на паралимпийцев сборной РФ
СМИ: Сестры Хачатурян признаны жертвами своего отца
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь
Здоровье
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма Исследователи выяснили, что MDMA (экстази, запрещенный в РФ наркотик) показал себя более эффективным в борьбе с алкогольной зависимостью, чем все применяющиеся для этого сегодня препараты.
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
В Россию пришел новый Hyundai под названием «Майти» Осенью 2019 года линейка грузовиков Hyundai станет шире: помимо немолодого HD78, российским перевозчикам предложат более современные и эффективные модели Mighty
Кино
Звезде «Ворониных» вызвали скорую на съемочную площадку Во время инцидента работа над сериалом не прекращалась
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Дети
«Особенный» сын Анны Нетребко растет модником Тьяго прогулялся с мамой по Москве
Леди
17 звездных свадебных платьев, ради которых стоит выйти замуж Рассматриваем самые красивые и дорогие свадебные наряды селебрити.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь