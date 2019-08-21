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09:42 (мск), источник: Известия

Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Украинская артистка Оля Полякова 20 августа в своем Instagram обвинила певицу и телеведущую Ольгу Бузову в плагиате.

Она выложила скриншоты из нового клипа российской певицы на песню «#Лайкер» и заявила, что Бузова скопировала ее ролик «Королева ночи».

«Приятно быть цитируемым живым классиком», — написала Полякова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Однако многие пользователи соцсети не согласились с артисткой и предположили, что клипы получились похожими из-за тренда на моду 1090-х годов.

«Ну это вы уж замахнулись, от 90-х сейчас все берут по-максимуму, модно же. В таком случае вы украли образ Аллегровой», — написал один из комментаторов.

Ранее в августе общественники потребовали заблокировать аккаунт телеведущей после скандальной шутки про блокадницу — 13 августа Бузова опубликовала видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку.

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