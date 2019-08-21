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08:50 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал», чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он уверен, что позволить себе сборы ребенка в школу может не каждая семья, особенно в регионах. По его словам, родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.

Поэтому Чернышов предлагает запустить программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу.

Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.
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Сколько стоит собрать ребенка в школу

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске — в среднем по девять тысяч рублей. Жителям Москвы сбор ребенка обходится в 8,7 тысячи. Меньше всего затраты у родителей в Перми — в среднем 6,5 тысячи.

По данным аналитиков сервиса «Авито», базовый набор российского школьника из пенала, рюкзака и школьной формы обойдется в среднем в 2619 рублей.

Самый дорогой набор школьника оказался в Москве, где он стоит 3326 рублей. Самый дешевый — в Ижевске, Перми и Волгограде. В этих городах сумма будет от двух тысяч до 2,2 тысячи рублей.

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