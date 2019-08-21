13:30 (мск), источник: РИА Новости
Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в Instagram Сильвестра Сталлоне
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Русскоязычные пользователи инстаграма завалили комментариями пост американского актера Сильвестра Сталлоне.
Артист опубликовал на своей странице новый тизер фильма «Рэмбо: Последняя кровь». Позже под постом появились тысячи комментариев на русском языке — шутки и пересказы различных известных в русскоязычном сегменте Сети мемов.
«Мне нужна твоя одежда и мотоцикл», — шутит пользователь aalsmeervk.
«Сильвестр, не части с постами, не успеваем перебазироваться!» — пишет rusjeweler.
«Родные!!! Как приятно видеть вас здесь, россияне. Я так поняла, с Гаги переключаемся и завоевываем новые территории», — пишет darya_grigoryan.
Ранее юморист Гарик Харламов призвал своих подписчиков подшутить на Сталлоне и заполнить его аккаунт комментариями про «одежду и мотоцикл». Вероятно, это отсылка к реплике героя Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор 2: Судный день». Многие пользователи отмечают, что пришли на страницу Сталлоне «от Гарика».
Ранее аналогичным образом русскоязычные пользователи комментировали записи певицы Леди Гаги и актера Леонардо Ди Каприо.