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13:30 (мск), источник: РИА Новости

Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в Instagram Сильвестра Сталлоне

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Русскоязычные пользователи инстаграма завалили комментариями пост американского актера Сильвестра Сталлоне.

Артист опубликовал на своей странице новый тизер фильма «Рэмбо: Последняя кровь». Позже под постом появились тысячи комментариев на русском языке — шутки и пересказы различных известных в русскоязычном сегменте Сети мемов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне нужна твоя одежда и мотоцикл», — шутит пользователь aalsmeervk.

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«Сильвестр, не части с постами, не успеваем перебазироваться!» — пишет rusjeweler.

«Родные!!! Как приятно видеть вас здесь, россияне. Я так поняла, с Гаги переключаемся и завоевываем новые территории», — пишет darya_grigoryan.

Ранее юморист Гарик Харламов призвал своих подписчиков подшутить на Сталлоне и заполнить его аккаунт комментариями про «одежду и мотоцикл». Вероятно, это отсылка к реплике героя Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор 2: Судный день». Многие пользователи отмечают, что пришли на страницу Сталлоне «от Гарика».

Ранее аналогичным образом русскоязычные пользователи комментировали записи певицы Леди Гаги и актера Леонардо Ди Каприо.

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