Московский зоопарк установил рекорд по фламинго

Этим летом в зоопарке родились семь птенцов фламинго. Теперь там обитают 29 красных и 17 розовых особей.
«Для того чтобы фламинго регулярно приносили здоровое потомство, им необходимы просторный вольер с водоемом, а также сбалансированный рацион и отсутствие стресса», — сказала генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова.
Красные и розовые фламинго занесены в Международную Красную книгу.
Их численность в дикой природе постоянно сокращается, поэтому зоопарки всего мира стараются создать резервную популяцию этих птиц и обезопасить их от исчезновения.
В начале июля в московском зоопарке родился первый детеныш у пары редких голубых баранов. Первые два месяца жизни мальчик будет питаться только материнским молоком, после чего его начнут кормить ивовыми ветками, сеном и специальным комбикормом.