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11:00 (мск), источник: Мослента

Московский зоопарк установил рекорд по фламинго

В московском зоопарке проживает 46 фламинго. Такой многочисленной популяции этих птиц нет ни в одном другом зоопарке России, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Этим летом в зоопарке родились семь птенцов фламинго. Теперь там обитают 29 красных и 17 розовых особей.

Новости
Фото дня: как выглядит детеныш фламинго

«Для того чтобы фламинго регулярно приносили здоровое потомство, им необходимы просторный вольер с водоемом, а также сбалансированный рацион и отсутствие стресса», — сказала генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова.

Красные и розовые фламинго занесены в Международную Красную книгу.

Их численность в дикой природе постоянно сокращается, поэтому зоопарки всего мира стараются создать резервную популяцию этих птиц и обезопасить их от исчезновения.

В начале июля в московском зоопарке родился первый детеныш у пары редких голубых баранов. Первые два месяца жизни мальчик будет питаться только материнским молоком, после чего его начнут кормить ивовыми ветками, сеном и специальным комбикормом.

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