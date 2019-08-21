11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Потребителей избавят от взрывоопасного пива
Ученые разработали новый тест качества.
Некоторые штаммы дрожжей могут испортить целую партию пива: они приводят к появлению неприятного запаха, повышенному содержанию алкоголя и чрезмерному вспениванию. Такое пиво опасно для потребителей и способно взорвать бутылки или банки.
Финские ученые из VTT Technical Research Centre разработали генетический тест для пивоваров, с помощью которого можно будет обнаружить опасные диастатические дрожжи, пишет Phys.org.
Как и обычные пивные дрожжи, так и проблемные диастатические дрожжи принадлежат к виду Saccharomyces cerevisiae, что затрудняет их обнаружение. Но диастатические дрожжи несут дополнительный ген STA1. Тестирование на его наличие — традиционный метод обнаружения этого загрязнителя. Обнаружив STA1, заводы отказываются от целых партий пива.
Ученые обнаружили, что к проблемам приводят только штаммы с активным геном STA1. Если форма гена неактивна — пиво не испорчено. Исследователи из VTT разработали новый генетический тест, который может определять штаммы с активной и неактивной формой гена STA1. По их словам, он существенно уменьшит потери пивоварен и обеспечит лучший контроль качества.
Анна Лысенко