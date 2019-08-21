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11:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Американские СМИ опубликовали фото подбитой в 1942 году немецкой подлодки

Она лежит на дне Мексиканского залива на глубине полутора километров.

Фотографии немецкой подлодки U-166, потопленной войсками США в Мексиканском заливе в июле 1942 года, опубликовала газета Houston Chronicle.

Подлодка, найденная в 2001 году Фондом океанских исследований, лежит на глубине более 1,5 километров.

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Как отмечает издание, в заливе в 1942 и 1943 годах действовало более 20 немецких подводных лодок.

Их основная задача заключалась в том, чтобы топить суда из Техаса и Луизианы, поставляющие нефть и военную технику на европейский фронт.

По данным Исторической комиссии Техаса, немецкие подлодки потопили у американского побережья 56 судов.

Ранее у берегов Алеутских островов нашли нос подводной лодки USS Grunion, которая пропала во время Второй мировой войны.

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