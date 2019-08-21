Американские СМИ опубликовали фото подбитой в 1942 году немецкой подлодки

Фотографии немецкой подлодки U-166, потопленной войсками США в Мексиканском заливе в июле 1942 года, опубликовала газета Houston Chronicle.
Подлодка, найденная в 2001 году Фондом океанских исследований, лежит на глубине более 1,5 километров.
Как отмечает издание, в заливе в 1942 и 1943 годах действовало более 20 немецких подводных лодок.
Их основная задача заключалась в том, чтобы топить суда из Техаса и Луизианы, поставляющие нефть и военную технику на европейский фронт.
По данным Исторической комиссии Техаса, немецкие подлодки потопили у американского побережья 56 судов.
Ранее у берегов Алеутских островов нашли нос подводной лодки USS Grunion, которая пропала во время Второй мировой войны.