13:03 (мск), источник: ТАСС
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблениями гимна России
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/ — Речь идет о порталах zapretno.info и nv.ua.
Роскомнадзор заблокировал на территории России два сайта — zapretno.info и nv.ua, содержащие оскорбительный контент в адрес гимна РФ. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении
«19 августа в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к информации <…> оскорбляющей государственный гимн Российской Федерации. Согласно пояснениям Центра противодействия экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел РФ, материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним. В адрес администраций
Закон об оскорблении госсимволов вступил в силу в марте 2019 года.
В случае нарушения закона в первый раз штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер возрастет до 100−200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200−300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.