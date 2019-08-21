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12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети нашли «самое страшное фото» для мужчин

На обычном снимке оказалась история измены.

Пользователь Twitter с ником 3li 101 опубликовал у себя на странице фото незнакомой пары, которая сидела неподалеку от него в уличном кафе.

Покойся с миром, брат!

На первый взгляд сложно определить, что на этом снимке не так, но если присмотреться внимательнее, становится понятно, какая драма там разворачивается.

Девушка держит в руках распечатки диалогов в мессенджере. Судя по всему, это доказательство измены молодого человека.

Пользователи Twitter не смогли сдержать эмоций, и за короткое время фото стало вирусным. Мужчины сочувствовали парню на снимке, девушки восхищались находчивостью его подруги, а некоторые просто шутили по поводу распечаток, огромного шрифта и удивлялись, почему девушка не сделала полную презентацию по этому поводу.

Она распечатала их с большим шрифтом
И в цвете
По крайней мере, она не сделала презентацию в PowerPoint
У меня только что случилась паническая атака из-за этой картинки. Парня мы потеряли. Покойся с миром.
Срочная новость! Местный мужчина в большой беде
Когда понял, что за листы у нее в руках

Екатерина Гура

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