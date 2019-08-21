RIP BRO pic.twitter.com/bd9dQxZ3NB— 3li 101 (@3liAlra) August 13, 2019
12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети нашли «самое страшное фото» для мужчин
На обычном снимке оказалась история измены.
Пользователь Twitter с ником 3li 101 опубликовал у себя на странице фото незнакомой пары, которая сидела неподалеку от него в уличном кафе.
На первый взгляд сложно определить, что на этом снимке не так, но если присмотреться внимательнее, становится понятно, какая драма там разворачивается.
Пользователи Twitter не смогли сдержать эмоций, и за короткое время фото стало вирусным. Мужчины сочувствовали парню на снимке, девушки восхищались находчивостью его подруги, а некоторые просто шутили по поводу распечаток, огромного шрифта и удивлялись, почему девушка не сделала полную презентацию по этому поводу.
Екатерина Гура