Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как русская дача стала стилем жизниЭто слово невозможно перевести на другие языки, дача — она и есть dacha
Фоторепортажи
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
14Российский Вудсток
15:24 (мск), источник: ТАСС

Минздрав сообщил о росте числа больных рассеянным склерозом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/ — По данным ведомства, число россиян с этим заболеванием в 2018 году составило 82,2 тыс., в 2014-м — 67,6 тыс.

Источник: AP 2019

Количество пациентов больных рассеянным склерозом в России за последние пять лет увеличилось почти на 15 тыс. Согласно данным докладов Минздрава о заболеваемости всего населения России, число россиян с данным заболеванием в 2018 году составило 82,2 тыс., в 2014-м — 67,6 тыс.

Новость
5 редких и загадочных болезней, которые сложно диагностировать

Наибольший уровень заболеваемости в прошлом году зафиксирован в Санкт-Петербурге (117 случаев на 100 тыс. населения, в 2014 году — 86,8), Липецкой (101 и 90,1), Тульской (98,1 и 79), Псковской (96,6 и 71,9), Орловской (87,5 и 87,7) и Тверской областях (87,5 и 83,1 соответственно).

Меньше всего случаев заболевания в 2018 году на 100 тыс. населения фиксировалось в Туве (7,1, в 2014 году — 3,8), Чечне (9,5 и 42,5), Еврейской автономной области (13,6 и 21,4), Дагестане (18 и 21) и Ингушетии (19,1 и 12,9 соответственно).

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Это приводит к развитию ряда неврологических симптомов, включая мышечную слабость, утомляемость, проблемы со зрением, и в конечном итоге — к прогрессирующей инвалидизации и значительному снижению продолжительности жизни.

Читайте также

 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Когда я понял, что мы падаем, решил, что мы умрем, и расслабился"
Россия и Украина готовятся к выдаче Киеву моряков и заключенных
Карты под угрозой. Кто останется без денег при блокировке
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
Россия отреагировала на предложение вернуть ее в G7
Как ветеран израильской армии стала звездой «Инстаграма» (видео)
Как русская дача стала стилем жизни
Цена нефти опустилась ниже заложенной в российский бюджет
Здоровье
Новосибирские врачи обнаружили в животе у девушки шар из волос Пациентка страдала болями и отсутствием аппетита.
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Автомобиль, который «сведет всех с ума», впервые попал на фото Шпионам удалось заснять во время дорожных испытаний кроссовер Hyundai Tucson нового поколения
Кино
Коллеги скорбят об ушедшей из жизни актрисе Александре Назаровой Артистка скончалась на 80-м году жизни
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Дети
44-летняя Навка показала фото из роддома Фигуристка поздравила дочку Надю с 5-летием
Леди
17 звездных свадебных платьев, ради которых стоит выйти замуж Рассматриваем самые красивые и дорогие свадебные наряды селебрити.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь