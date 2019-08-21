15:24 (мск), источник: ТАСС
Минздрав сообщил о росте числа больных рассеянным склерозом
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/ — По данным ведомства, число россиян с этим заболеванием в 2018 году составило 82,2 тыс., в 2014-м — 67,6 тыс.
Количество пациентов больных рассеянным склерозом в России за последние пять лет увеличилось почти на 15 тыс. Согласно данным докладов Минздрава о заболеваемости всего населения России, число россиян с данным заболеванием в 2018 году составило 82,2 тыс., в 2014-м — 67,6 тыс.
Наибольший уровень заболеваемости в прошлом году зафиксирован в
Меньше всего случаев заболевания в 2018 году на 100 тыс. населения фиксировалось в Туве (7,1, в 2014 году — 3,8), Чечне (9,5 и 42,5), Еврейской автономной области (13,6 и 21,4), Дагестане (18 и 21) и Ингушетии (19,1 и 12,9 соответственно).
Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Это приводит к развитию ряда неврологических симптомов, включая мышечную слабость, утомляемость, проблемы со зрением, и в конечном итоге — к прогрессирующей инвалидизации и значительному снижению продолжительности жизни.