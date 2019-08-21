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16:52 (мск), источник: Daily Storm

В Facebook американцы продают и покупают оружие под видом футляров к нему

WSJ провел расследование о нелегальном рынке огнестрелов в США.

Как выяснили журналисты американского издания The Wall Street Journal, американские пользователи соцсети Facebook размещают через внутренние сервисы скрытые объявления о продаже огнестрельного оружия. Поскольку продажа таких товаров в Facebook запрещена, для этого публикуется объявление о продаже футляра для винтовок и пистолетов.

Журналисты связались с одним из продавцов из Северной Каролины, который продавал футляр для винтовки AR-15 (гражданская версия армейской M-16) за 950 долларов. При этом аналогичный футляр для такой же винтовки обычно стоит около 30 долларов. Связавшись с продавцом, журналисты американского издания выяснили, что речь идет о продаже полуавтоматической винтовки AR-15.

Сообщение о продаже футляра является кодом, по которому потенциальные покупатели находят объявления о продаже.
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Представители The Wall Street Journal пообщались также с представителями Facebook, чтобы выяснить, как борется администрация соцсети с продажей запрещенных товаров скрытым способом, однако ответа от представителей Facebook не получили.

С 2016 года руководство Facebook запретило пользователям размещать в соцсети объявления о частной продаже огнестрельного оружия. Решение не относится к рекламе оружия от продавцов, у которых есть лицензия на продажу.

В России покупка и продажа оружия ограничена законом. В частности, запрещено продавать или передавать оружие и патроны к нему гражданам, не имеющим разрешения на их хранение.

3 августа житель Техаса открыл огонь в супермаркете города Эль-Пасо, штат Техас. Погибли 22 человека, более 20 человек получили ранения. Похожий инцидент произошел 4 августа в штате Орегон: от рук стрелка погибли девять человек, более 30 человек получили ранения. После этого 5 августа Трамп поручил ужесточить законодательство и выработать нормы, гарантирующие смертную казнь тем, кто совершает массовые убийства и преступления на почве ненависти. Трамп также призвал усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране.

Александр Слабиев

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