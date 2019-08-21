16:52 (мск), источник: Daily Storm
В Facebook американцы продают и покупают оружие под видом футляров к нему
WSJ провел расследование о нелегальном рынке огнестрелов в США.
Как выяснили журналисты американского издания The Wall Street Journal, американские пользователи соцсети Facebook размещают через внутренние сервисы скрытые объявления о продаже огнестрельного оружия. Поскольку продажа таких товаров в Facebook запрещена, для этого публикуется объявление о продаже футляра для винтовок и пистолетов.
Журналисты связались с одним из продавцов из Северной Каролины, который продавал футляр для винтовки AR-15 (гражданская версия армейской M-16) за 950 долларов. При этом аналогичный футляр для такой же винтовки обычно стоит около 30 долларов. Связавшись с продавцом, журналисты американского издания выяснили, что речь идет о продаже полуавтоматической винтовки AR-15.
Представители The Wall Street Journal пообщались также с представителями Facebook, чтобы выяснить, как борется администрация соцсети с продажей запрещенных товаров скрытым способом, однако ответа от представителей Facebook не получили.
С 2016 года руководство Facebook запретило пользователям размещать в соцсети объявления о частной продаже огнестрельного оружия. Решение не относится к рекламе оружия от продавцов, у которых есть лицензия на продажу.
В России покупка и продажа оружия ограничена законом. В частности, запрещено продавать или передавать оружие и патроны к нему гражданам, не имеющим разрешения на их хранение.
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Александр Слабиев