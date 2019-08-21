15:11 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Я хочу изменить правила». Как ветеран израильской армии стала звездой «Инстаграма» и за что она борется
Знакомьтесь, Орин-Джули: ветеран израильской армии, модель, блогер с полумиллионом подписчиков.
Орин всего 25, и она хочет стать продавцом оружия. «Королева оружия», как называет себя Орин, не просто модель, она прошла службу в боевых частях.
Орин уверена, что в мужской индустрии должно быть место и для женщин. Многие девушки благодарят Орин за то, что дает им силы поверить в себя. Но есть и те, кто не поддерживает идеи Орин.