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15:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Я хочу изменить правила». Как ветеран израильской армии стала звездой «Инстаграма» и за что она борется

Знакомьтесь, Орин-Джули: ветеран израильской армии, модель, блогер с полумиллионом подписчиков.

Орин всего 25, и она хочет стать продавцом оружия. «Королева оружия», как называет себя Орин, не просто модель, она прошла службу в боевых частях.

Орин уверена, что в мужской индустрии должно быть место и для женщин. Многие девушки благодарят Орин за то, что дает им силы поверить в себя. Но есть и те, кто не поддерживает идеи Орин.

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