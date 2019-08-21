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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Попугай Игги Попа станцевал под его новую песню (видео)

Бигги Поп — настоящий меломан.

Попугай-меломан Бигги Поп, живущий у рок-музыканта Игги Попа, снова вызвал восторг пользователей соцсетей.

Недавно хозяин птицы представил клип на новую новую песню «James Bond». Попугай новинку оценил: он станцевал под нее прямо на животе у хозяина. Сам музыкант с улыбкой подбадривал своего любимца.

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«Назовите мне лучший дуэт. Я подожду…» — пишут пользователи. «Бигги танцует лучше, чем я». «Эпично». «Такая душевная птица».

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Бигги не впервые радует подписчиков Игги Попа. В 2016 году музыкант даже завел отдельный аккаунт своему питомцу.

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Анна Лысенко

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