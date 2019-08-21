15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Попугай Игги Попа станцевал под его новую песню (видео)
Бигги Поп — настоящий меломан.
Недавно хозяин птицы представил клип на новую новую песню «James Bond». Попугай новинку оценил: он станцевал под нее прямо на животе у хозяина. Сам музыкант с улыбкой подбадривал своего любимца.
«Назовите мне лучший дуэт. Я подожду…» — пишут пользователи. «Бигги танцует лучше, чем я». «Эпично». «Такая душевная птица».
Бигги не впервые радует подписчиков Игги Попа. В 2016 году музыкант даже завел отдельный аккаунт своему питомцу.
Анна Лысенко