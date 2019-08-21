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15:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Найден самый древний динозавр. Останкам 168 млн лет

Останки самого древнего стегозавра (из всех известных ученым) обнаружены в Марокко. По данным ученых, динозавр, которому принадлежат эти останки, жил на Земле 168 млн лет назад.

Источник: GETTY IMAGES

Кроме того, это первый стегозавр, останки которого были найдены в Северной Африке, где, как считалось, этот род позднеюрских травоядных динозавров не был распространен. Группа ученых, которой руководит палеонтолог Сюзанна Майдмент, назвали новый вид стегозавра Adratiklit boulahfa, что в переводе с берберского языка означает «горная ящерица». Название отсылает нас к месту, где были найдены останки динозавра — горный хребет Средний Атлас в Марокко.

Открытие Adratiklit boulahfa особенно удивительно, поскольку найденные останки относятся ко второй эпохе юрского периода — Средней юре. Большинство найденных останков стегозавров относятся к значительно более поздним эпохам. Поэтому этот древнейший из известных представителей стегозавров поможет нам лучше понять эволюцию этой группы динозавров.
Сюзанна Майдмент
палеонтолог

Стегозавры были широко распространены в Северной Америке, Азии и Европе. Однако в Северной Африке стегозавров никогда до этого не находили.

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Считается, что на Земле, когда на ней обитали динозавры, была два суперконтинента — Лавразия (северный континент) и Гондвана (южный континент), на которые в мезозое распался протоконтинент Пангея. Лавразия включала большую часть территорий, которые ныне составляют континенты Северного Полушария. Гондвана включала в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, а также Аравию, Мадагаскар и Индию.

И, как считалось, тиреофоры (к которым принадлежат и стегозавры) были более распространены в Лавразии. Недавнее открытие, однако, противоречит этой теории.

«Большая часть останков стегозавров — в том числе и скелет стегозавра Софи (который находится в британском Музее естественной истории) — были найдены на территории древней Лавразии», — подтверждает Майдмент.

«Это однако не обязательно говорит о том, что стегозавры не были распространены на территории Гондваны. Это может означать, что на территории древней Гондваны просто меньше проводилось раскопок», — поясняет палеонтолог.

Важно, что теперь на территории древней Гондваны могут быть найдены останки тиреофоров в районах, где раньше раскопки не проводились.
Сюзанна Майдмент

Стегозавры относятся к подотряду тиреофор. Как считается, они жили с начала нижнеюрской эпохи по конец мелового периода (182,7 — 66,0 млн лет назад). В Британии найдены останки стегозавров шести родов, которые жили в период со средней юры до нижнего мела. Самые древние британские стегозавры относятся к батскому веку средней юры.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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