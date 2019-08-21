Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Священника из Гатчины отстранили от службы после инцидента с крещением Священника отстранили от службы после того, как в Сети появилось видео, снятое во время обряда крещения в храме
Фоторепортажи
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
14Российский Вудсток
15:55 (мск), источник: РИА Новости

Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В нью-йоркском метро девушка устроила селфи-фотосессию в вагоне поезда и покорила пользователей твиттера.

Один из присутствовавших при этом пассажиров по имени Бен Яр тайком снял молодую женщину на видео и выложил в микроблоге. На записи девушка в обтягивающем черном платье и в туфлях на каблуках поставила смартфон на сиденье в вагоне метро и начала всячески позировать перед камерой. В это время за ней внимательно наблюдали сидевшие вокруг пассажиры. Публикация на данный момент собрала более 230 тысячи лайков.

Позже сама героиня видео Джессика Джордж выложила получившиеся фотографии и прикрепила к посту ссылку на видео Бена Яра с подписью «Спасибо, сэр». После этого количество ее подписчиков достигло 28 тысяч человек.

В комментариях к видео многие поразились смелости пассажирки и ее уверенности в себе, и признались, что хотели бы быть такими же раскрепощенными.

Кому-то из пользователей не понравилось поведение девушки и они обвинили ее в нарциссизме. Были и те, кто отметил, что героиня видео ради селфи не побрезговала прикасаться к лицу и волосам после того, как хваталась руками за сидение в вагоне.

 Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой
Cестры Хачатурян говорили правду о многолетних издевательствах отца
Россия и Украина готовятся к выдаче Киеву моряков и заключенных
Карты под угрозой. Кто останется без денег при блокировке
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
Россия отреагировала на предложение вернуть ее в G7
Как ветеран израильской армии стала звездой «Инстаграма» (видео)
Как русская дача стала стилем жизни
Цена нефти опустилась ниже заложенной в российский бюджет
Здоровье
Новосибирские врачи обнаружили в животе у девушки шар из волос Пациентка страдала болями и отсутствием аппетита.
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Автомобиль, который «сведет всех с ума», впервые попал на фото Шпионам удалось заснять во время дорожных испытаний кроссовер Hyundai Tucson нового поколения
Кино
Коллеги скорбят об ушедшей из жизни актрисе Александре Назаровой Артистка скончалась на 80-м году жизни
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Дети
44-летняя Навка показала фото из роддома Фигуристка поздравила дочку Надю с 5-летием
Леди
17 звездных свадебных платьев, ради которых стоит выйти замуж Рассматриваем самые красивые и дорогие свадебные наряды селебрити.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь