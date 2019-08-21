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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Город заплатит 1 млн евро за доказательство, что его не существует

Необычная рекламная кампания в Германии.

Город Билефельд на северо-востоке земли Северный Рейн-Вестфалия разработал забавную рекламную кампанию. Здесь выплатят 1 миллион евро человеку, который сможет доказать, что Билефельда на самом деле не существует, пишет Spiegel.

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Такой ход местный департамент маркетинга придумал как раз к 25-летию известного Билефельдского заговора. В 1994 году студент факультета информатики Университета Киля Ахим Хельд опубликовал в новостной группе в Сети сатирическую теорию, что Билефельда не существует.

Людям, оспаривающим теорию, задавали три вопроса: «Знаете ли вы кого-нибудь из Билефельда?», «Были ли вы когда-нибудь в Билефельде?», «Знаете ли вы кого-нибудь, кто когда-нибудь был в Билефельде?».

Участники розыгрыша уверяли, что город — выдумка ЦРУ, Моссада или даже пришельцев, которые используют Билефельдский университет в качестве прикрытия для их космического корабля.

Билефельдский заговор стал одним из самых известных интернет-мемов среди немецких пользователей.

«Если вы сможете доказать, что Билефельда действительно не существует, вы выиграете 1 миллион евро», — пишут маркетологи на специально созданном сайте конкурса.

Они добавляют, что творчеству нет предела, но доказательства должны быть неопровержимыми.

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Анна Лысенко

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