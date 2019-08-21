15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Город заплатит 1 млн евро за доказательство, что его не существует
Необычная рекламная кампания в Германии.
Город Билефельд на
Такой ход местный департамент маркетинга придумал как раз к 25-летию известного Билефельдского заговора. В 1994 году студент факультета информатики Университета Киля Ахим Хельд опубликовал в новостной группе в Сети сатирическую теорию, что Билефельда не существует.
Людям, оспаривающим теорию, задавали три вопроса: «Знаете ли вы
Билефельдский заговор стал одним из самых известных
«Если вы сможете доказать, что Билефельда действительно не существует, вы выиграете 1 миллион евро», — пишут маркетологи на специально созданном сайте конкурса.
Они добавляют, что творчеству нет предела, но доказательства должны быть неопровержимыми.
Анна Лысенко