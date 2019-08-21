Как стать геймером-миллионером и во что это обходится
Компьютерные игры давно уже стали многомиллионным бизнесом, но по силам ли молодым игрокам справиться с неожиданно обрушившимися на них деньгами и славой?
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Призовой фонд чемпионата мира по компьютерной игре International 2019 составляет умопомрачительные 33 миллиона долларов. При этом многие из его участников, собравшиеся со всего мира, — еще подростки. Можно лишь догадываться, под каким давлением они находятся, зная, что на кону миллионы долларов, а за каждым их действием следят миллионы зрителей.
У мира электронного спорта хватает критиков, включая принца Гарри, который как-то заметил, что игры «вызывают привыкание похлеще наркотиков». Однако для молодых талантливых игроков это редкий шанс сорвать большой куш.
16-летний школьник Кайл Гирсдорф по кличке Бугха из небольшого пенсильванского городка Поттсгроув в прошлом месяце стал мультимиллионером.
В июле Кайл выиграл международный турнир Fortnite, призовой фонд которого составлял 30 млн долларов. Кайл получил 3 млн — это самый крупный на сегодня индивидуальный выигрыш в компьютерных играх.
Цифры ошеломляют, однако на этой неделе даже этот рекорд обещает поблекнуть. Призовой фонд чемпионата мира Dota 2, который пройдет в Шанхае с 20 по 25 августа, уже превысил фонд Fortnite. На момент написания этой статьи он превышал 33 млн.
Впрочем, назвать эти деньги легкими никак нельзя.
Суровое испытание
Ануча Джиравонг по кличке Джабз — 20-летний профессиональный геймер из Бангкока. Его элитная команда Fnatic сейчас готовится к чемпионату.
Джабз рассказал Би-би-си, что играет с 13 лет. Даже когда это было просто хобби, он играл по 7 часов в день в будни и по 13 — в выходные. После того, как он перешел в разряд профессионалов, его график стал еще более напряженным.
«Обычно мы встаем в 10 утра, идем в душ, потом перекусываем, а в 10:30 у нас командная летучка. Затем — три тренировочных внутрикомандных матча, после которых проходит детальный разбор, — объясняет Ануча. — Ужинаем мы обычно в 6 вечера, между тренировочными матчами перекусываем бутербродами, а в 10 вечера проходит итоговое собрание. Потом я до часу ночи играю в сети, оттачивая мастерство».
26-летний игрок из Австралии Дэмиэн Чок по кличке Кпии придерживается похожего расписания. Он рассказал Би-би-си, что его команда Mineski тренируется по 8 часов, после чего он еще несколько часов играет в одиночку.
В июле этого года Кайл Гирсдорф по кличке Бугха из Пенсильвании выиграл 3 млн долларов
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Каждая ошибка разбирается досконально
Хотя потенциально игра может вас озолотить, у этой медали есть и обратная сторона.
Тайлер Эрцбергер, спортивный журналист американского канала ESPN, специализирующийся на электронных играх, еще в прошлом году писал о жесткой критике, которой подвергаются геймеры, когда они играют на сцене, и каждая их ошибка по косточкам разбирается в «Реддит», «Твиттере» и других онлайн-форумах.
У Dota 2 есть и свои фанаты, которые с удовольствием одеваются в костюмы героев игры
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Он также рассказал о печальном зрелище в августе прошлого года во время турнира Evolution Championship Series, когда у одного из лучших игроков Джастина Макграта по кличке Плап прямо на сцене случился нервный срыв.
В мире нет другого такого вида спорта, когда сегодня ты еще простой подросток, играющий сам по себе, а назавтра оказываешься на сцене под критическим взором миллионов людей. Времени на то, чтобы привыкнуть к этому, у тебя практически нет, да и рецептов того, как вести себя под огнем критики, — тоже.
Пока что никто не проводил исследований риска для психического здоровья профессиональных геймеров. Однако многие эксперты опосредованно связывают игру с состоянием тревожности и даже эмоционального выгорания. Большинство профессиональных геймеров заканчивают играть, не достигнув и 30 лет.
Подготовка к чемпионату отнимает много сил, а ставки чрезвычайно высоки
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В три ночи никто не улучшает показатели
Спортивный психолог из Калифорнии, доктор Даг Гарднер работал с командами Dota 2 во время подготовки к чемпионату. Из его наблюдений следует, что интенсивные периоды игры на деле могут оказаться контрпродуктивными как для качества самой игры, так и для здоровья игроков.
«Люди, играющие в Dota 2 или на других турнирах, думают, что чем больше играешь, тем лучше, — рассказал Би-би-си доктор Гарднер. — А я считаю, что наступает момент снижения отдачи. Игрок переживает когнитивный, физический, эмоциональный и психический спад».
Когда доктор Гарднер только начал работать с командой Dota 2 во время подготовки к прошлогоднему чемпионату в канадском Ванкувере, члены команды ссорились друг с другом, были заторможенными и не спали до поздней ночи, бездумно играя. Их день состоял из еды, сна, игры, — снова и снова.
«Лично я сомневаюсь, что кто-то может улучшить свои показатели в два, три или четыре часа ночи», — говорит Даг Гарднер.
Насмотревшись на то, как у молодых игроков развиваются потенциально губительные привычки, доктор Гарднер разработал для них новое расписание, взяв за основу тренировки профессиональных игроков в американский футбол и бейсбол.
Вместо того, чтобы просыпаться ближе к полудню и сразу приступать к игре, участники команды должны были вставать в 9:30 и в 10:00 уже быть в тренировочном зале. Потом им разрешалось играть в Dota 2 6 часов, с 12:00 до 18:00. А вечером они могли делать что угодно.
Гарднер обнаружил, что игроки стали не только чувствовать себя радостнее и здоровее, а также успешнее взаимодействовать, но и результаты игры тоже улучшились.
Конечно, с компьютерными играми не все обстоит гладко, но, учитывая, что это сравнительно молодой вид спорта, доктор Гарднер надеется, что команды в будущем станут уделять больше внимания качественной, а не количественной тренировке.
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