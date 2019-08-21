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17:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведь пробрался в дом и съел мороженое из холодильника на глазах у подростков

В американском городе Траки, штат Калифорния, медведь пробрался в дом и напугал двух подростков.

Видеозаписью произошедшего заинтересовался информационный портал Inside Edition.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как медведь идет на кухню, открывает холодильник, обнюхивает его и берет несколько кусочков мяса, два ведра мороженого и крекеры, затем проходит в гостиную и устраивает там пир. В это время в соседней комнате находились два подростка, которые обратили внимание на шум.

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«Я очень испугался. Я не знал, что делать. Мы с другом смотрели телевизор. Мы оба бросились к двери, чтобы держать ее, если медведь попробует войти», — рассказал Хейс Шерман (Hayes Sherman).

Юноша воспользовался умными часами, чтобы позвонить матери, которая спала наверху. Она, в свою очередь, обратилась в службу спасения 911. Сотрудники прибыли через несколько минут и справились с медведем с помощью ружья с дротиками с транквилизатором.

Шерман признался, что медведи не в первый раз пробираются к ним в дом. Теперь американцы планируют всегда закрывать окна и двери.

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