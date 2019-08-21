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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Немец подшутил над фотографиями на паспорт (фото, видео)

За невозмутимым лицом с документов может скрываться что угодно.

Фотографии на паспорт не перестают быть поводом для шуток. Вот и немецкий художник Макс Зидентопф решил пошутить над правилами съемок на документы.

«Недавно мне пришлось обновить свой паспорт, и, конечно же, нужно было новое фото, — рассказал Зидентопф. — Сидя перед камерой и сохраняя невозмутимый вид, я задумался, как можно обыграть что-то настолько скучное и добавить немного азарта во весь этот процесс».

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Макс создал серию снимков, в которых показал, что может твориться за кадром, пока в объектив попадает только голова и плечи человека. Для ироничных фото Макс просил позировать своих друзей и знакомых.

Результатами искрометной фотосессии он поделился в соцсетях.

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Анна Лысенко

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