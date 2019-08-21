17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Немец подшутил над фотографиями на паспорт (фото, видео)
За невозмутимым лицом с документов может скрываться
Фотографии на паспорт не перестают быть поводом для шуток. Вот и немецкий художник Макс Зидентопф решил пошутить над правилами съемок на документы.
«Недавно мне пришлось обновить свой паспорт, и, конечно же, нужно было новое фото, — рассказал Зидентопф. — Сидя перед камерой и сохраняя невозмутимый вид, я задумался, как можно обыграть
Макс создал серию снимков, в которых показал, что может твориться за кадром, пока в объектив попадает только голова и плечи человека. Для ироничных фото Макс просил позировать своих друзей и знакомых.
Результатами искрометной фотосессии он поделился в соцсетях.
Анна Лысенко