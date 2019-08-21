Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как русская дача стала стилем жизниЭто слово невозможно перевести на другие языки, дача — она и есть dacha
Фоторепортажи
21Юбилей Пьера Ришара
14Российский Вудсток
17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

25-летняя американка за полтора года похудела почти на 90 килограммов

Но ей все еще есть к чему стремиться.

Кара Бек из Канзас-Сити в свои 25 лет уже пережила мучительную борьбу с лишним весом. Сейчас она ведет блог в Instagram, где рассказывает о своем опыте, делится мотивирующими фото и пытается поддерживать людей, столкнувшихся с подобной проблемой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Историей Кары заинтересовались журналисты Daily Mail. В интервью девушка рассказала, что всегда была полной, как и ее многочисленные родственники. Из-за лишнего веса в школе над ней издевались одноклассники, и у Бек началась затяжная депрессия, которая лишь усугубила проблемы с едой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на свои формы и неуверенность в себе, в 2015 году Кара вышла замуж, а в августе 2016 года забеременела. Тогда врачи предупредили ее о рисках для здоровья — причем не только ее собственного, но и будущего малыша. Каре нужно было срочно похудеть.

Во время загрузки произошла ошибка.

В то время ее вес был максимальным — 168 килограммов. В день девушка съедала почти 3500 калорий при норме в 1500.

Во время загрузки произошла ошибка.

За время беременности ей удалось скинуть незначительное количество килограммов, но они вернулись спустя пару лет. В 2018 году Бек обратилась за помощью к врачам и сделала операцию по уменьшению желудка. С тех пор ее жизнь кардинально изменилась.

Всего за полтора года она похудела на 89 килограммов. Девушка полностью пересмотрела свое питание и начала заниматься спортом шесть дней в неделю по 40 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас Кара весит 79 килограммов, но не останавливается на достигнутом. Из-за резкого похудения у нее появилось много лишних складок, которые она собирается удалить хирургическим путем уже в ближайшее время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Россия и Украина готовятся к выдаче Киеву моряков и заключенных
Карты под угрозой. Кто останется без денег при блокировке
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
Россия отреагировала на предложение вернуть ее в G7
Одному из «Иванушек International» открыли «памятник при жизни»
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро
Город заплатит 1 млн евро за доказательство, что его нет
Здоровье
Врач предложил худеть на колбасе Так можно?
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
В сентябре в Россию вернутся сразу три бюджетных модели Компания «УзАвтоМоторс СНГ», официальный дистрибьютор автомобилей Ravon в России, сообщила о возобновлении поставок автомобилей в нашу страну
Кино
Коллеги скорбят об ушедшей из жизни актрисе Александре Назаровой Артистка скончалась на 80-м году жизни
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Названы способы заработать на единственном жилье
25 фотоаргументов, что Канада самое смешное место в мире
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Популярные темы на «Детях»
как поступить-то? 322
Про уборку 199
Доула. Нужна ли? Расскажите кто знаком) 175
А вы ходите 1 сентября на линейку с детьми?) 110
Леди
17 звездных свадебных платьев, ради которых стоит выйти замуж Рассматриваем самые красивые и дорогие свадебные наряды селебрити.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь