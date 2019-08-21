17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
25-летняя американка за полтора года похудела почти на 90 килограммов
Но ей все еще есть к чему стремиться.
Кара Бек из
Историей Кары заинтересовались журналисты Daily Mail. В интервью девушка рассказала, что всегда была полной, как и ее многочисленные родственники.
Несмотря на свои формы и неуверенность в себе, в 2015 году Кара вышла замуж, а в августе 2016 года забеременела. Тогда врачи предупредили ее о рисках для здоровья — причем не только ее собственного, но и будущего малыша. Каре нужно было срочно похудеть.
В то время ее вес был максимальным — 168 килограммов. В день девушка съедала почти 3500 калорий при норме в 1500.
За время беременности ей удалось скинуть незначительное количество килограммов, но они вернулись спустя пару лет. В 2018 году Бек обратилась за помощью к врачам и сделала операцию по уменьшению желудка. С тех пор ее жизнь кардинально изменилась.
Всего за полтора года она похудела на 89 килограммов. Девушка полностью пересмотрела свое питание и начала заниматься спортом шесть дней в неделю по 40 минут.
Сейчас Кара весит 79 килограммов, но не останавливается на достигнутом.
Екатерина Гура