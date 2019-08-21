Пользователи Сети поздравляют с днем рождения «русского» Джейсона Борна

21 августа пользователи русскоязычного Twitter массово начали отмечать замечательный праздник — день рождения киношного «русского спецагента» Джейсона Борна, чье настоящее имя звучит как Ащьф Лштшфум (он же — Foma Kiniaev).
Именно такой странный набор букв в качестве имени и фамилии был записан в русском паспорте Борна (актер Мэтт Деймон) в фильме 2002 года «Идентификация Борна».
То, что русскоговорящим людям показалось дикостью, для создателей фильма было вполне естественным. Они просто напечатали имя Foma Kiniaev с переключенной раскладкой клавиатуры.
Настоящие фанаты романов Роберта Ладлэма и кино с Мэттом Деймоном в главной роли, этот прокол не забыли и вспомнили, что в паспорте Ащьф Лштшфум дата рождения стоит 21 августа 1969 года, так что в 2019-м киношному «москвичу» исполняется ровно 50 лет.
Пользователи Twitter по этому поводу устроили настоящий флешмоб с поздравлениями.