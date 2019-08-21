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19:33 (мск), источник: m24.ru

В России начали продавать «целебную» кукурузу с поля посадки А321

В Сети появилось видео, на котором мужчина продает «ту самую кукурузу» с места жесткой посадки A321 в Подмосковье. Килограмм кукурузы стоит 500 рублей.

По словам пользователей, продавец оправдывает такую цену «целебными» свойствами початков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Товар продавца из поселка Родные Просторы под Саратовом пользуется спросом. Однако как у мужчины оказалась кукуруза с поля в Подмосковье — загадка.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета утром 15 августа после столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

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Владимир Путин присвоил посадившим лайнер летчикам звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

«Уральские авиалинии» выплатили компенсации 73 пассажирам, остальные заявления — в процессе обработки.

Следите за развитием темы Пассажирский Airbus совершил посадку на кукурузное поле в Подмосковье
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