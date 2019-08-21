19:33 (мск), источник: m24.ru
В России начали продавать «целебную» кукурузу с поля посадки А321
В Сети появилось видео, на котором мужчина продает «ту самую кукурузу» с места жесткой посадки A321 в Подмосковье. Килограмм кукурузы стоит 500 рублей.
По словам пользователей, продавец оправдывает такую цену «целебными» свойствами початков.
Товар продавца из поселка Родные Просторы под Саратовом пользуется спросом. Однако как у мужчины оказалась кукуруза с поля в Подмосковье — загадка.
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета утром 15 августа после столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Владимир Путин присвоил посадившим лайнер летчикам звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
«Уральские авиалинии» выплатили компенсации 73 пассажирам, остальные заявления — в процессе обработки.