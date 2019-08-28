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12:18 (мск)

Сыграть с Роналду и станцевать с Бузовой: как оказаться в гуще событий благодаря 5G VR

Новые технологии открывают безграничные возможности.

2019 год является началом новой эпохи мобильной связи пятого поколения. В связи с расширением возможностей по скорости передачи данных многие мировые компании активно начали внедрять сервисы и приложения, использующие VR — виртуальную реальность.

С помощью этой технологии теперь можно оказаться практически в «центре мира» за считанные секунды. Находясь дома, в парке, в транспорте — да где угодно.

Подключившись к нужному сервису и надев 3D-очки, любой пользователь может станцевать рядом со своим кумиром на концерте или сыграть в футбол с известным спортсменом.

Так, один из крупнейших южнокорейских операторов LG U+, получающий 90% оборудования 5G от компании Huawei, уже запустил приложение, использующее VR-технологии. Кстати, согласно первому в мире отчету о тестировании сети 5G от IHS Market, LG U+ обогнал своих конкурентов по всем ключевым показателям (максимальной скорости сети, средней скорости, задержке и согласованности скорости). Это стало возможным благодаря Dual-Giga — «двойному гигабиту», позволяющему перейти на новый уровень скоростей как на улице, так и дома.

Благодаря мобильной сети нового поколения 5G возможности для виртуальной реальности становятся практически безграничными.

Например, звезды могут снимать VR-видео про свои повседневные дела, вечеринки или концерты, а поклонники из любой точки мира станут непосредственными участниками происходящего и смогут «проводить время» рядом со своим кумиром.

Во время загрузки произошла ошибка.

Любой человек благодаря новым технологиям также может почувствовать себя звездой всемирно известного цирка. VR-компания Felix & Paul уже представила для приложения LG U+ адаптированное виртуальное шоу знаменитого «Cirque du Soleil». Кстати, в приложении будет доступно много интересного: концерты, спортивные состязания, анимация и другой контент с отличной графикой.

Лондонский стадион «Уэмбли» тоже не отстает от новых технологий. Там уже используют комплексное оборудование 5G от компании Huawei.

С помощью беспроводного интернета и специальных видеокамер болельщики со всего мира наконец-то смогут наблюдать за игрой, как будто они находятся на футбольном поле.

У них будет возможность выбрать несколько разных ракурсов и наблюдать как за разными игроками, так и за рефери.

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