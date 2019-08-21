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23:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В России умерли восемь тяжелобольных детей за месяц из-за нехватки лекарств

За месяц в России умерли восемь тяжелобольных детей из-за отсутствия необходимых зарубежных лекарств, которые не зарегистрированы на территории страны. Об этом сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава в Facebook.

«За этот месяц умерли восемь детей из нашего списка, которые ждали этих лекарств. Родители будут продолжать нелегально покупать эти препараты, до октября дети не перетерпят, эти препараты невозможно отменять», — сказала Мониава.

Она добавила, что индивидуальная закупка лекарств — это временное решение проблемы. Препараты необходимо зарегистрировать в России, а также урегулировать процедуру сбора информации о пациентах, которым нужны эти лекарства.

Ранее в среду стало известно, что правительство поручило Минздраву совместно с регионами определить потребности несовершеннолетних пациентов в наркотических и психотропных препаратах, которых нет в России в нужной форме, чтобы закупить их за границей.

Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян за покупку иностранных незарегистрированных в России психотропных препаратов, которые необходимы тяжелобольным детям. Чаще всего инциденты были связаны с противосудорожным лекарством «Фризиум». Последний такой случай произошел 15 августа с москвичкой, которая забирала с почты заказанные таблетки. Ее задержали и завели дело о контрабанде наркотических и психотропных средств (часть 1 статьи 229.1 УК России). После общественного резонанса и проверки прокуратуры дело закрыли.

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