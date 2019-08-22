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06:57 (мск), источник: РИА Новости

Корабль «Союз» с роботом «Федором» вышел на орбиту

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом «Федором» выведен на околоземную орбиту, говорится в трансляции на сайте Роскосмоса.

Источник: Reuters

«Есть отделение пилотируемого транспортного корабля «Союз МС-14» от третьей ступени ракеты-носителя «Союз 2.1а», — сообщается в трансляции.

С этого момента робот «Федор» может считаться космонавтом. По международной классификации, космонавтом или астронавтом называется тот, кто преодолел условную границу космоса на высоте 100 километров над Землей. Отделение «Союза» с роботом «Федором» от ракеты произошло на высоте выше 200 километров.

После выхода на орбиту корабль возьмет курс на МКС. Автономный полет продлится двое суток. Сближение корабля «Союз МС-14» со станцией и его причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажа станции. Стыковка корабля с МКС запланирована на 24 августа в 8.30 мск, говорится на сайте Роскосмоса.

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Спустя несколько часов после стыковки экипаж станции откроет люк в корабль «Союз» и перенесет робота внутрь МКС. Во время пребывания на борту станции, космонавты проведут ряд экспериментов по управлению роботом с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.

На орбите робот пробудет 17 суток. В 21.13 мск 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет возвращение с орбиты. Спускаемый аппарат с «Федором» на борту, как ожидается, приземлится в Казахстане в 00.35 7-го числа.

Ранее было анонсировано, что после этого полета «Федор» может полететь в космос во второй раз, чтобы выйти в открытый космос.

«Федор» станет вторым в мире антропоморфным роботом, полетевшим в космос. В 2011 году США привезли на МКС андроида Robonaut-2, но в связи с частыми поломками в 2018 году вернули его на Землю для ремонта. В новый полет американский робот может отправиться до конца года. В то же время российский «Федор» стал первым андроидом, который полетел в космос в кресле космонавта, а не в грузовом отсеке.

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Помимо того, что впервые в космос полетел российский человекоподобный робот, это первый запуск пилотируемого космического корабля «Союз» на новой ракете «Союз-2.1а». Полет корабля проводится в беспилотном режиме для тестирования взаимодействия новой ракеты и системы аварийного спасения. Проверка необходима в преддверии перевода с 2020 года на носитель «Союз-2.1а» всех пилотируемых запусков.

Новая ракета получила российскую цифровую систему управления. Она придет на замену используемой сейчас ракете «Союз-ФГ» с украинской аналоговой системой управления. Последний пуск «Союза-ФГ» планируется в сентябре. Чтобы новую ракету допустили к полетам с космонавтами, ее необходимо было квалифицировать успешным полетом и срабатыванием системы аварийного спасения, что и было проведено на 113-й секунде после старта.

До этого безопасность полетов на ракете «Союз-2.1а» в течение нескольких лет проверяли во время запусков грузовых кораблей «Прогресс».

ТПК «Союз МС 14» вывезен на старт
Во время загрузки произошла ошибка.
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