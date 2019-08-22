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14:33 (мск), источник: ТАСС

В США ученые создали из воды аналог сливочного масла

Продукт не содержит искусственных стабилизаторов и на 75% менее калорийный, чем сливочное масло.

Источник: Jason Koski/Cornell University

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Ученые из Корнеллского университета в штате Нью-Йорк создали низкокалорийный аналог сливочного масла, главным образом состоящий из воды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

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Химикам удалось преобразовать большое количество воды с добавлением растительного масла и молочного жира в эмульсию, близкую по консистенции к сливочному маслу. Этот продукт не содержит искусственных стабилизаторов и является на 75% менее калорийным, чем сливочное масло. Столовая ложка имитации содержит 2,8 г жира и 25,2 ккал, тогда как аналогичное количество масла содержит 11 г жира и около 100 ккал.

«Мы создали нечто, сопоставимое по консистенции и вкусовым качествам со сливочным маслом», — утверждает Алиреза Аббаспуррад, ведущий автор исследования.

По его словам, химики способны менять вкус и другие характеристики продукта.

Мы можем добавлять молочные или растительные белки. Поскольку вода накапливает частицы, есть возможность изменять питательные свойства эмульсии: насыщать ее витаминами или добавлять ароматизаторы. Это совершенно новая формула.
Алиреза Аббаспуррад

Как отметила один из авторов исследования Мишель Ли, технология, которую ученые использовали для получения имитации, может сыграть важную роль в создании новых видов полезных для здоровья продуктов, спрос на которые в последние годы значительно возрос.

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