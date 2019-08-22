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12:53 (мск), источник: Esquire

Уроки по онлайн-играм Dota 2, Minecraft и FIFA предложили ввести в школьную программу

Автором предложения стал Институт развития интернета.

Источник: Pixabay/СС0

Команда АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) подготовила для Министерства просвещения предложение по изменениям в школьной программе: по мнению сотрудников ИРИ, в нее необходимо добавить дисциплины по онлайн-играм. Об этом сообщает РБК.

Это должны быть занятия, наполненные смыслом, позволяющие развивать навыки, необходимые в будущей взрослой жизни, — стратегическое и логическое мышление, умение принимать быстрые решения, командная работа.
Сергей Петров
гендиректор ИРИ

В письмо с обращением к Минпросвещения есть и список необходимых киберспортивных предметов — ИРИ предлагает ввести дисциплины по Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Составители позаботились о том, чтобы в список вошли все основные виды онлайн-игр: стратегии в реальном времени (RTS), многопользовательские онлайн-арены сражений (MOBA), коллекционные карточные онлайн-игры и различные симуляторы — футбольные, танковые.

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Также в ИРИ подчеркивают, что все эти игры признаны международными киберспортивными дисциплинами и соревнования по ним проходят как на локальном, так и на глобальном уровнях. Minecraft и CodinGame при этом не являются видами киберспорта, однако Minecraft — самый популярный у школьников строительный симулятор, а CodinGame — это платформа для изучения программирования в игровой форме.

При составлении списка учитывались как популярность, так и своевременное обновление со стороны разработчиков, а также возрастная маркировка 14+.

С 2015 года киберспортивные дисциплины вошли в школьную программу трех школ в Швеции, также их преподают в норвежских школах и в университетах по всему миру — от США до Южной Кореи. В России сейчас получить киберспортивное образование можно в университете «Синергия», а также в Российском госуниверситете физкультуры, спорта, молодежи и туризма на кафедре информационных технологий (специализация «Теория и методика интеллектуальных видов спорта (киберспорт)») .

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