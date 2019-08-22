10:39 (мск), источник: Esquire
Британский канал снимает документальный сериал о Путине, который решил «сделать Россию вновь великой»
Британский канал Channel 4 объявил о начале съемок документального сериала про Владимира Путина.
Он будет называться «Путин: история русского шпиона» и расскажет о том, как знания, полученные во время службы в КГБ, повлияли на президентство главы России.
Будучи президентом, Путин решил «сделать Россию вновь великой» и переместить ее на мировую арену. Он пережил трех американских президентов и четырех британских
премьер-министров.
«В [сериале] будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева и как ценности Путина экспортировались по всему миру — из Крыма в Солсбери, в Вашингтон», — говорится в официальном сообщении.
Съемки пройдут в США, Великобритании, России и нескольких европейских странах. Дата выхода пока неизвестно, но создатели сообщили, что режиссером сериала станет Ник Грин, обладающий большим опытом в создании документальных произведений. Так, он стал автором документального фильма о Древнем Риме и Альберте Эйнштейне, а также рассказал историю советского офицера Станислава Петрова, который предотвратил в 1983 году потенциальный ядерный конфликт, чуть не возникший
Ни Владимир Путин, ни его