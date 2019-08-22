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10:39 (мск), источник: Esquire

Британский канал снимает документальный сериал о Путине, который решил «сделать Россию вновь великой»

Британский канал Channel 4 объявил о начале съемок документального сериала про Владимира Путина.

Источник: Reuters

Он будет называться «Путин: история русского шпиона» и расскажет о том, как знания, полученные во время службы в КГБ, повлияли на президентство главы России.

Будучи президентом, Путин решил «сделать Россию вновь великой» и переместить ее на мировую арену. Он пережил трех американских президентов и четырех британских премьер-министров.
Channel 4
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«В [сериале] будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева и как ценности Путина экспортировались по всему миру — из Крыма в Солсбери, в Вашингтон», — говорится в официальном сообщении.

Съемки пройдут в США, Великобритании, России и нескольких европейских странах. Дата выхода пока неизвестно, но создатели сообщили, что режиссером сериала станет Ник Грин, обладающий большим опытом в создании документальных произведений. Так, он стал автором документального фильма о Древнем Риме и Альберте Эйнштейне, а также рассказал историю советского офицера Станислава Петрова, который предотвратил в 1983 году потенциальный ядерный конфликт, чуть не возникший из-за ошибки системы предупреждения о ракетном нападении со стороны США.

Ни Владимир Путин, ни его пресс-секретарь Дмитрий Песков объявление Channel 4 пока не прокомментировали.

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