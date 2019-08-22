Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как русская дача стала стилем жизниЭто слово невозможно перевести на другие языки, дача — она и есть dacha
Фоторепортажи
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
24Интересные и странные места, найденные на карте
11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пчелы оставили под потолком у австралийки 50 кг меда (видео)

Гнездо бережно разобрали, а насекомых перевезли на пасеку.

В доме у жительницы Брисбена в Австралии обнаружили массивное пчелиное гнездо и 50 килограммов мёда.

По мнению пчеловода Пола Вуда, в рое было не менее 60 тысяч насекомых:

Владелица дома, прекрасная Лорел, позвонила мне и сказала: «У меня в потолке пчелы». Они ее совсем не беспокоили, ей было даже комфортно с ними, но она, вероятно, поняла, что насекомых нужно переместить в другое место.
Во время загрузки произошла ошибка.

Вуд и его коллега аккуратно разобрали гнездо по частям и собрали пчел пылесосом в специальные ящики для транспортировки.

По словам Вуда, подобные случаи происходят по всей стране каждый сезон роения. В период размножения насекомые ищут любое дупло. Они нередко занимают полости в стенах или потолках домов.

Вуд временно поместил пчел на пасеке у себя на заднем дворе.

Анна Лысенко

Читайте также
Медведев поручил проработать вопрос о 4-дневной рабочей неделе
После катастрофы Ан-24 экипаж самолета представили к госнаградам
Иран продемонстрировал конкурента С-300
Фламандцы предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро
Тест: как хорошо вы знаете флаги
Исследователи оценили количество «свободных денег» у россиян
Российский клуб потерпел крупное поражение в квалификации ЛЧ
Здоровье
Врач предложил худеть на колбасе Так можно?
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
В сентябре в Россию вернутся сразу три бюджетных модели Компания «УзАвтоМоторс СНГ», официальный дистрибьютор автомобилей Ravon в России, сообщила о возобновлении поставок автомобилей в нашу страну
Кино
Королёва с сыном, Асмус, Куркова на премьере «Эбигейл» Картину первым зрителям представили Артем Ткаченко и Марта Тимофеева
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
У россиян запретили отбирать жилье за небольшие долги по ипотеке
Популярные темы на «Детях»
А вы ходите 1 сентября на линейку с детьми?) 181
Отказали в квоте на ЭКО. Что можно ещё предпринять? 177
Яблоки, яблоки... 142
Что вы готовите сегодня? 127
Леди
Почему я не смогла встречаться с итальянцами Художница Кейт Иллюстрейт (@kateillustrate) два года жила и училась в Италии. Местных красавцев она тоже успела познать за это время.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь