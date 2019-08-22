11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пчелы оставили под потолком у австралийки 50 кг меда (видео)
Гнездо бережно разобрали, а насекомых перевезли на пасеку.
В доме у жительницы Брисбена в Австралии обнаружили массивное пчелиное гнездо и 50 килограммов мёда.
По мнению пчеловода Пола Вуда, в рое было не менее 60 тысяч насекомых:
Владелица дома, прекрасная Лорел, позвонила мне и сказала: «У меня в потолке пчелы». Они ее совсем не беспокоили, ей было даже комфортно с ними, но она, вероятно, поняла, что насекомых нужно переместить в другое место.
Вуд и его коллега аккуратно разобрали гнездо по частям и собрали пчел пылесосом в специальные ящики для транспортировки.
По словам Вуда, подобные случаи происходят по всей стране каждый сезон роения. В период размножения насекомые ищут любое дупло. Они нередко занимают полости в стенах или потолках домов.
Вуд временно поместил пчел на пасеке у себя на заднем дворе.
Анна Лысенко