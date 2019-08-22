12:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка поймала рыбу с двумя ртами (фото)
Она отпустила добычу обратно в озеро.
Жительница США Дебби Геддес рыбачила с мужем на озере Шамплейн на границе США и Канады.
Женщина почувствовала, что на крючок попалась крупная добыча. Когда супруги вытащили улов из воды, то были поражены.
«Я не могла поверить своим глазам. Два рта! И все же у этой рыбы был здоровый и цветущий вид. Довольно удивительно!» — рассказала Геддес в комментарии Fox News.
Женщина отпустила рыбу обратно в озеро, но перед этим сделала несколько снимков.
Пользователи соцсетей, увидевшие рыбу с двумя ртами, были поражены намного больше, чем сама Дебби. Под оригинальным постом свои комментарии оставили больше тысячи человек. Читатели пытаются понять, мутация ли это.
Некоторые пользователи напомнили, что озеро Шамплейн — мосто сброса сточных вод из Канады и Вермонта.
Анна Лысенко