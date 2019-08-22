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12:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка поймала рыбу с двумя ртами (фото)

Она отпустила добычу обратно в озеро.

Жительница США Дебби Геддес рыбачила с мужем на озере Шамплейн на границе США и Канады.

Женщина почувствовала, что на крючок попалась крупная добыча. Когда супруги вытащили улов из воды, то были поражены.

«Я не могла поверить своим глазам. Два рта! И все же у этой рыбы был здоровый и цветущий вид. Довольно удивительно!» — рассказала Геддес в комментарии Fox News.

Женщина отпустила рыбу обратно в озеро, но перед этим сделала несколько снимков.

Пользователи соцсетей, увидевшие рыбу с двумя ртами, были поражены намного больше, чем сама Дебби. Под оригинальным постом свои комментарии оставили больше тысячи человек. Читатели пытаются понять, мутация ли это.

Некоторые пользователи напомнили, что озеро Шамплейн — мосто сброса сточных вод из Канады и Вермонта.

Анна Лысенко

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