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13:57 (мск), источник: РИА Новости

«Миссис Россия» раскрыла секрет стройности

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Победительница конкурса «Миссис Россия-2019» и мать четырех детей Ксения Кривко из Кемерово рассказала РИА Новости, что оставаться стройной ей помогают походы в спортзал три раза в неделю, занятия йогой и отказ от мяса.

«У меня четверо сыновей 10, 8, 5 и 2 лет. Каждый раз после родов я порядка 25 килограмм каждый раз набирала. Своим личным примером хочу всем девчонкам показать, что возможно быть стройной. Занимаюсь три раза в неделю в спортзале, это силовые тренировки в группе и индивидуальные с тренером. Плюс йога. Еще я год назад отказалась от мяса, …ем только рыбу и морепродукты», — рассказала Кривко РИА Новости.

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По словам собеседницы агентства, ее вес составляет 57−58 килограммов при росте 175 сантиметров.

Миссис Россия добавила, что хотя у нее четверо сыновей, она не собирается останавливаться на достигнутом.

«Все мои дети желанные, и мы никого из них не планировали… Они у нас приходили, когда это было богу угодно. Поэтому сейчас планов не строим, но если появится ребенок, то мы будем рожать», — отметила она.

Ксения Кривко представит Россию в декабре на международном конкурсе красоты в Китае. Она рассказала, что полетит в Китай 27 ноября. Сам же конкурс «Миссис Земной шар» пройдет 8 декабря.

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