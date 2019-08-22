«Миссис Россия» раскрыла секрет стройности

«У меня четверо сыновей 10, 8, 5 и 2 лет. Каждый раз после родов я порядка 25 килограмм каждый раз набирала. Своим личным примером хочу всем девчонкам показать, что возможно быть стройной. Занимаюсь три раза в неделю в спортзале, это силовые тренировки в группе и индивидуальные с тренером. Плюс йога. Еще я год назад отказалась от мяса, …ем только рыбу и морепродукты», — рассказала Кривко РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, ее вес составляет 57−58 килограммов при росте 175 сантиметров.
Миссис Россия добавила, что хотя у нее четверо сыновей, она не собирается останавливаться на достигнутом.
«Все мои дети желанные, и мы никого из них не планировали… Они у нас приходили, когда это было богу угодно. Поэтому сейчас планов не строим, но если появится ребенок, то мы будем рожать», — отметила она.
Ксения Кривко представит Россию в декабре на международном конкурсе красоты в Китае. Она рассказала, что полетит в Китай 27 ноября. Сам же конкурс «Миссис Земной шар» пройдет 8 декабря.