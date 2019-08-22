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14:09 (мск), источник: RNS

Минпросвещения ответило на идею включить DOTA 2 в школьную программу

Развитие образовательных технологий в России включает в себя геймификацию, школьная программа сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под возраст школьников, заявили RNS в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение экспертов Института развития интернета (ИРИ) сделать игры DOTA 2, World of Tanks и Minecraft частью школьной факультативной программы.

Источник: Reuters

В министерстве подчеркнули, что добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся.

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«Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, образовательная система в России дает возможность ученикам получать новые и актуальные навыки как в ходе внеурочной деятельности в школе, так и в системе дополнительного образования. Минпросвещения поддерживает «профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе».

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Ранее Институт развития интернета (ИРИ) предложил сделать ряд компьютерных игр частью школьной факультативной программы, в том числе игры DOTA 2, World of Tanks и Minecraft.

Как пояснил RNS представитель ИРИ, предложенный список игр — это развитие инициативы по введению киберспортивных факультативов в школах, предложенной Минпросвещения на прошлой неделе.

Ранее Институт развития интернета предложил Минпросвещения внести занятия по киберспорту в факультативную школьную программу.

В министерстве тогда отметили, что готовы рассмотреть предложение ИРИ. В то же время в министерстве напомнили о важности «вопроса безопасности и сбережения здоровья детей, когда речь заходит о различных гаджетах и их влиянии на подростковый организм».

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