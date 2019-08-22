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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Белорус нарисовал забавные портреты в обмен на доброе дело

И красиво, и полезно.

Белорусский иллюстратор Анатолий Чилик предложил своим подписчикам в соцсетях необычную акцию. За небольшое пожертвование на один из благотворительных проектов он согласился нарисовать их портреты.

Блогер попросил прислать чек об оплате и нестандартное фото. В ответ пользователи получили вовсе не банальные рисунки.

Всего в акции поучаствовали больше 70 человек.

Анна Лысенко

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