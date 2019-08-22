15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Белорус нарисовал забавные портреты в обмен на доброе дело
И красиво, и полезно.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
И красиво, и полезно.
Белорусский иллюстратор Анатолий Чилик предложил своим подписчикам в соцсетях необычную акцию. За небольшое пожертвование на один из благотворительных проектов он согласился нарисовать их портреты.
Блогер попросил прислать чек об оплате и нестандартное фото. В ответ пользователи получили вовсе не банальные рисунки.
Всего в акции поучаствовали больше 70 человек.
Портреты подписчиков, пожертвовавших денег на благотворительность.— Чилик (@Chilikto) August 21, 2019
Все 77 штук здесь: https://t.co/Bm3OlD3C5T pic.twitter.com/R2h876RbnU
Анна Лысенко