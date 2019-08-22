15:03 (мск), источник: ТАСС
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Речь идет о ситуации вокруг фестиваля певицы «Рандеву» в Юрмале.
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Латвийская певица Лайма Вайкуле провела собственный фестиваль «Рандеву» в Юрмале в то время, когда «Новая волна» должна была вернуться в Латвию, тем самым показав, что «наш конкурс там не нужен», рассказал в интервью газете «Аргументы и факты» российский композитор Игорь Крутой.
Переговоры о прекращении проведения «Новой волны» в Юрмале еще не были завершены, когда Лайма Вайкуле решила провести свой фестиваль «Рандеву», рассказал Игорь Крутой. По его мнению, певица намеренно провела свой фестиваль в те же сроки, когда могла состояться «Новая волна», чтобы дать понять, что «наш конкурс там не нужен».
«Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — сказал Крутой.
Конкурс «Новая волна», президентом которого является Игорь Крутой, в 2002—2014 годах проводился в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. Тогда же в Юрмале начал проходить фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву».