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15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии на светофорах появились человечки с ружьями (фото)

Необычные светофоры здесь уже стали традицией.

В центре немецкого города Нойс в конце августа установили необычные пешеходные светофоры. На них вместо привычных фигурок людей запрещают или разрешают движение человечки с ружьями.

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Такие необычные светофоры появились в городе в дань многовековой традиции — шествию стрелков. Парады и разнообразные празднования местных союзов и объединений стрелков по традиции проходят по всей Германии в конце августа.

Главное шествие состоится в воскресенье, 25-го августа, как раз в городе Нойс, расположенном на Рейне около Дюссельдорфа. В шествии планируется участие около 7500 человек.

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Объединения стрелков — это своеобразная добровольная гражданская полиция. Они существовали еще в эпоху Средневековья и помогали жителям городов и сел защищаться от разбойников. В более современном виде они появились уже в XIX веке после наполеоновских войн.

Сейчас по всей Германии таких объединений и союзов насчитывается более 14 тысяч, а общее число их членов составляет примерно 1,35 миллиона человек.

Для Германии создание необычных светофоров уже стало традицией. Например, к юбилею Карла Маркса в городе Трир появились светофоры с философом, а в городе Фридберг в декабре 2018 года были установлены светофоры с Элвисом Пресли, который проходил здесь армейскую службу.

Екатерина Гура

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