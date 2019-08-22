15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии на светофорах появились человечки с ружьями (фото)
Необычные светофоры здесь уже стали традицией.
В центре немецкого города Нойс в конце августа установили необычные пешеходные светофоры. На них вместо привычных фигурок людей запрещают или разрешают движение человечки с ружьями.
Такие необычные светофоры появились в городе в дань многовековой традиции — шествию стрелков. Парады и разнообразные празднования местных союзов и объединений стрелков по традиции проходят по всей Германии в конце августа.
Главное шествие состоится в воскресенье, 25-го августа, как раз в городе Нойс, расположенном на Рейне около Дюссельдорфа. В шествии планируется участие около 7500 человек.
Объединения стрелков — это своеобразная добровольная гражданская полиция. Они существовали еще в эпоху Средневековья и помогали жителям городов и сел защищаться от разбойников. В более современном виде они появились уже в XIX веке после наполеоновских войн.
Для Германии создание необычных светофоров уже стало традицией. Например, к юбилею Карла Маркса в городе Трир появились светофоры с философом, а в городе Фридберг в декабре 2018 года были установлены светофоры с Элвисом Пресли, который проходил здесь армейскую службу.
Екатерина Гура