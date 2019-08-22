В Сочи родился уникальный белый кенгуру

Она рассказала, что в зоопарке санатория «Октябрьский» у пары кенгуру Беннета появился на свет необычный малыш — редкого белого цвета. Ранее у животных рождались дети, но все, независимо от цвета шерсти родителей, были коричневые, а теперь впервые — белый.
«И в этот раз мы видим по глазам, что это белый ребенок, у него розовые глаза, и ему предположительно месяца четыре. Будет у нас такое чудо. А когда вырастет, будем менять. Белый — это большая редкость в мире. Белянка, Беляночка мы зовем нашу куколку. Она ручная, дает гладить, кушает с рук», — рассказала Заславская.
Она добавила, что предположительно малышу 4,5−5 месяцев, и в шесть месяцев детеныши выходят из маминой сумки. Тогда можно будет определить пол животного.
Имя детенышу пока не дали, и предлагают подписчикам в социальных сетях вместе подумать над именем. Пока озвучены только имена «Саша» и «Валя», у которых есть и женская, и мужская формы. Необычным вариантом стало имя «Джедаи», так как кенгуренок напомнил киногероя магистра Йоду.
Зоопарк санатория славится своими обитателями, у которых регулярно появляются детеныши. Например, в этом году в зоопарке обменяли других кенгуру Беннета на альпак, которые тоже ждут потомство.