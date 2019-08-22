Россиянкам объяснили правила защиты от насилия в семье

Так, Рубцова советует: «Если тебя ударили — немедленно уходи». По словам психолога, в первую очередь надо забрать документы и детей, не принимать извинения и не вступать в переговоры. «Любое “прости меня” завтра обязательно превратится в “ты меня довела”. В это болото легко упасть, а выбраться из него чрезвычайно трудно. Не сомневайся — беги», — утверждает Рубцова.
Второй совет — «Ты не виновата». Рубцова говорит, что такие фразы, как «ты сама виновата» и «ты меня доводишь», — ложь. «На самом деле это означает: “Я знаю, что могу ударить тебя, обидеть, оскорбить, и мне за это ничего не будет, поэтому не вижу смысла себя контролировать”».
Рубцова также советует не стыдиться просить помощи, жаловаться, рассказывать о происходящем. Она советует обращать внимание на унижения в свой адрес и пресекать их. По словам психолога, также не стоит доверять ощущению «ну, вроде показалось» — стоит насторожиться, если когда-то адекватный человек превращается в «раздраженного садиста», а на следующий день все снова спокойно.
По словам психолога, женщина должна зарабатывать сама и иметь собственные деньги, чтобы у нее была «финансовая подушка» на всякий случай. Кроме того, россиянкам не стоит закрывать глаза на здоровье.
Она также советует не зацикливаться на отношениях, не превращать их в единственное важное в жизни и пробовать что-то новое, вплоть до новой стрижки, блюд или видов спорта.
Еще один совет, который дает Рубцова, — не стоит ссылаться на мнение «все так живут» и оправдывать этим насилие в своей семье. По ее словам, женщине не стоит стремиться создать семью «любой ценой», а также ругать себя за ошибки, например, если «не разглядела подлеца».
Женщине также нужно место, где ее смогут поддержать и позаботиться о ней, и это не обязательно семья, говорит психолог. Кроме того, Рубцова советует быть готовой помочь другим и поделиться правилами с подругами. Она также отметила, что как мать поддержит свою дочь, и не будет открыто говорить ей: «Я же предупреждала».
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в российское законодательство могут внести изменения и домашние побои перейдут из разряда административных правонарушений в уголовное преступление.