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18:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван процент никогда не пробовавших пиццу россиян

Оргкомитет фестиваля Delivery Fest и компания ResearchMe выяснили, что 18 процентов граждан России никогда не пробовали пиццу.

Источник: Free-Photos/СС0

Об этом свидетельствуют итоги исследования, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Всего в исследовании приняли участие 3900 совершеннолетних пользователей сети из всех округов России. В первую очередь их попросили выбрать любимую иностранную кухню мира. Большинство — 32 процента — оказались поклонниками итальянских блюд. На второе место попала грузинская кухня: за нее проголосовал 31 процент респондентов. На третьем — японская, которую выбрал 21 процент россиян.

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Такие результаты справедливы для всех федеральных округов, кроме Сибирского, Северо-Кавказского и Дальневосточного. В Сибири и на Кавказе первое место занимает грузинская кухня, на Дальнем Востоке — китайская.

Далее участников исследования спросили, пробовали ли они блюда трех самых популярных в России зарубежных кухонь (Италии, Грузии и Японии) хотя бы раз в жизни. Оказалось, что 18 процентов граждан России никогда не пробовали пиццу, 22 процента ни разу не ели роллы, а 23 процента — не заказывали хинкали.

Почти все (90 процентов) респонденты признались, что им нравится пробовать традиционную пищу других народов мира. 47 процентов даже отметили, что готовят иностранные блюда дома.

В июне специалисты сервиса по доставке еды Delivery Club назвали наиболее востребованный у россиян вид шашлыка. Самым популярным оказался свиной шашлык: его заказывали 44 процента пользователей приложения Delivery Club. Второе место занял куриный шашлык (29 процентов), третье — шашлык из баранины (7 процентов).

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