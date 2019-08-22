17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейский спас скунса со стаканчиком на голове (видео)
Очень опасная операция.
Служитель полиции из города Кэмбридж, штат Массачусетс, пришел на выручку скунсу, который застрял мордой в пластиковом стаканчике.
Операция по спасению была не из легких. Полицейскому пришлось действовать очень осторожно, чтобы не стать жертвой зверька. Как известно, скунсы способны выбрызгивать струю секрета на расстояние до 6 метров.
В конце концов зверек был освобожден и радостно убежал.
Анна Лысенко