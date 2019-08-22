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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейский спас скунса со стаканчиком на голове (видео)

Очень опасная операция.

Служитель полиции из города Кэмбридж, штат Массачусетс, пришел на выручку скунсу, который застрял мордой в пластиковом стаканчике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Операция по спасению была не из легких. Полицейскому пришлось действовать очень осторожно, чтобы не стать жертвой зверька. Как известно, скунсы способны выбрызгивать струю секрета на расстояние до 6 метров.

В конце концов зверек был освобожден и радостно убежал.

Анна Лысенко

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