18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Иордании нашли доказательство войны из Библии
Древние надписи говорят о разграблении города.
Археологи обнаружили в Иордании алтарь возрастом около 2800 лет, который проливает свет на древнюю войну, описанную в Библии, пишет Live Science.
Находка была сделана в святилище моавитян в древнем городе Атароф (теперь поселок Хирбат-Атаруз). На каменном алтаре цилиндрической формы имеются две надписи на моавитском языке, а цифры записаны иератически (одна из египетских систем письма).
Алтарь датируется временем после восстания царя Меши, упоминаемого в Библии (4 Цар. 3:4). Он завоевал Атароф и некоторые другие города, которыми до этого управляли израильтяне.
Алтарь был обнаружен во время раскопок святилища в 2010 году, но описаны только недавно в журнале Levant.
На алтаре также найдены следы масла, ладана и других благовоний.
Раскопки на месте древнего святилища продолжаются под руководством Университета
Анна Лысенко