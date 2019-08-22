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18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Иордании нашли доказательство войны из Библии

Древние надписи говорят о разграблении города.

Источник: Adam Bean

Археологи обнаружили в Иордании алтарь возрастом около 2800 лет, который проливает свет на древнюю войну, описанную в Библии, пишет Live Science.

Находка была сделана в святилище моавитян в древнем городе Атароф (теперь поселок Хирбат-Атаруз). На каменном алтаре цилиндрической формы имеются две надписи на моавитском языке, а цифры записаны иератически (одна из египетских систем письма).

Алтарь датируется временем после восстания царя Меши, упоминаемого в Библии (4 Цар. 3:4). Он завоевал Атароф и некоторые другие города, которыми до этого управляли израильтяне.

Алтарь был обнаружен во время раскопок святилища в 2010 году, но описаны только недавно в журнале Levant.

В одной из надписей говорится о разграблении Атарофа, в частности, о вынесенной из города бронзе. Вторая надпись сохранилась частично, расшифровать ее труднее. По всей видимости, говорят ученые, речь идет о «4 тысячах мужчин» и опустошении города.

На алтаре также найдены следы масла, ладана и других благовоний.

Раскопки на месте древнего святилища продолжаются под руководством Университета Ла-Сьерра в Риверсайде, штат Калифорния.

Анна Лысенко

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