Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как русская дача стала стилем жизниЭто слово невозможно перевести на другие языки, дача — она и есть dacha
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
18:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В конфликте между Вайкуле и Крутым поставили точку

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что никакого конфликта между артисткой и продюсером Игорем Крутым из-за музыкальных фестивалей нет.

Источник: РИА "Новости"

Его слова передает РИА Новости в четверг, 22 августа.

Новость
Кружевные боди и пайетки: самые смелые наряды 65-летней Лаймы Вайкуле

«Никакого конфликта нет. [Фестиваль] “Новая волна” ушла, Лайма пришла», — объявил Яковлев.

Ранее в четверг сообщалось, что Крутой раскрыл подробности конфликта с Вайкуле. Продюсер поведал, что в 2015-м он пытался вернуть фестиваль «Новая волна» в Юрмалу, откуда тот переехал в Сочи, однако Вайкуле запланировала провести в том же городе свое музыкальное мероприятие «Лайма Рандеву». «Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — отметил Крутой, призвав артистку не заявлять, что он катит на нее бочку «несправедливо».

Месяцем ранее Вайкуле рассказала, что из-за истории с фестивалями ее отношения с Крутым испортились, поскольку продюсер считает ее предательницей. По ее словам, организовать «Рандеву» ей предложили власти Юрмалы после ухода «Новой волны».

Читайте также
 Названа причина смерти знаменитой советской актрисы
Самые опасные преступники России. Фото
В Кремле дистанцировались от «международного шопинга» Трампа
Мария Захарова станцевала лезгинку
Евросоюз выступил против восстановления G8 с Россией
Дальнобойщик проехал 800 километров ради спасения котенка
В России обнаружили «Мальдивы» среди хвойных лесов (фото)
Найдено доказательство войны из Библии
Здоровье
Врач предложил худеть на колбасе Так можно?
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Новая Toyota RAV4 получит системы от Land Cruiser 200 В октябре 2019 года российский завод Toyota прекратит выпуск кроссовера RAV4 четвертого поколения и запустит производство новой генерации модели
Кино
Супруга рассказала о состоянии Гафта в реабилитационном центре Актера госпитализировали с инсультом в начале августа
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Дети
39-летняя Семенович готовится стать матерью Певица хочет, чтобы у нее было двое детей
Леди
Почему я не смогла встречаться с итальянцами Художница Кейт Иллюстрейт (@kateillustrate) два года жила и училась в Италии. Местных красавцев она тоже успела познать за это время.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь