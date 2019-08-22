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18:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский дальнобойщик проехал 800 километров ради спасения котенка

Дальнобойщик из Саратова Александр Ермолаев проехал 800 километров, чтобы спасти раненого котенка. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

Источник: Центр Реабилитации Животных (ЦРЖ)

6 августа мужчина ехал по трассе М5 в Башкирии из Ростова-на-Дону в Екатеринбург. Проехав около 100 километров от Уфы, он заметил на дороге сбитого котенка. «Шел дождь, он, бедолага, сползал с дороги весь мокрый. Тогда я развернулся на ближайшем перекрестке, поехал назад. Торопился, потому что он мог бы уползти в кусты, там же кювет глубокий», — рассказал Ермолаев.

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Ермолаев подошел к животному. В тот момент оно лежало головой в траве и не шевелилось. Дальнобойщик признался, что не знал, жив ли котенок, и стал его гладить. «Как только я дотронулся до него, он глаза открыл и у него слезы потекли — я такое в первый раз в жизни увидел», — вспоминает мужчина. Предварительно осмотрев котенка, он обнаружил у него сломанную лапу и местами содранную шкуру.

Мужчина решил взять его с собой. Котенка он положил на коврик пассажирского сиденья, включил печку, чтобы тот отогрелся, и сразу позвонил супруге, чтобы та нашла ближайшую клинику, так как в дороге интернет плохо работал. Жена Ермолаева нашла такое учреждение в селе Языково, но там не смогли помочь. В конечном итоге котенок отправился в Екатеринбург, куда дальнобойщик должен был доставить груз. Дорога заняла 17 часов.

Спасти животное удалось, но пришлось ампутировать лапу. В реабилитационном центре ему дали кличку Липтон. Ермолаев планирует забрать его себе, несмотря на то, что в его доме есть кошка и внешне она очень похожа на найденного котенка.

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