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19:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Термиты съели миллионную заначку девушки

Жительница индонезийского города Южная Джакарта пожаловалась на термитов, которые испортили ее заначку в десять миллионов рупий (около девяти миллионов рублей).

На ее публикацию в Twitter обратила внимание газета The Jakarta Post.

«Я откладывала деньги не для того, чтобы их съели термиты. Какой кошмар, — сетовала 23-летняя Путри Баддин (Putri Buddin), сопроводив пост фотографией. — Подскажите, если купюры так повреждены, их можно обменять в банке?» Публикация собрала тысячи ретвитов и сотни комментариев.

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Девушка рассказала, что собирала деньги для бабушки. «Я дала бабушке около трех миллионов рупий, но она не захотела их брать, — объяснила Баддин журналистам. — Тогда я положила их в шкафчик и сказала, что если ей понадобятся деньги, она в любой момент может их взять».

Вместо того, чтобы воспользоваться заначкой, бабушка подкладывала купюры, и в результате сумма возросла до десяти миллионов рупий. «Я не знала об этом. Я совсем забыла о спрятанных деньгах», — подчеркнула индонезийка. Когда бабушка скончалась, Баддин заглянула в шкафчик и нашла там два пакета с банкнотами, которые были повреждены термитами.

Паразиты съели значительную сумму денег, оставив 5,4 миллиона рупий. Девушка обратилась в местный банк, где ей смогли обменять только миллион рупий (около 913 тысяч рублей). «Они могут поменять купюру, если она повреждена не более, чем на 33 процента», — отметила она.

В середине июля сообщалось, что жительница Южной Кореи по ошибке измельчила 11 банкнот по 50 тысяч вон (29,8 тысячи рублей по текущему курсу) в офисном шредере, однако сумела их восстановить и обменять в банке. Упорство женщины восхитило ее начальника, в качестве поощрения он угостил ее обедом.

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