Художники из Екатеринбурга расставили по всему городу шуточные дорожные знаки. Рабочие не заметили подмену

Художники из арт-объединения Hot Singles In Your Area расставили на улицах Екатеринбурга шуточные таблички, стилизованные под дорожные знаки, предупреждающие о ремонте.
Вместо привычных текстов «Внимание! Ведутся ремонтные работы» или треугольников, на которых изображен человек с лопатой, на улицах расставили эмодзи, изображающие задумчивое лицо, а также креативные таблички со смешными и философскими подписями, например: «Если ты ждал знак, то вот он», «Может, глупо видеть знаки во всем?», «Может, у вселенной есть дела поважнее, чем посылать нам знаки».
В интервью TJournal художники рассказали, что идея возникла после того, как в Екатеринбурге начали «тотальный гигамегаремонт всего, куда может ступить нога человека». «Город утыкан знаками. Информации они новой не добавляют, и постепенно люди (и мы в том числе) эти знаки перестали воспринимать полностью. Сработал такой градоинфраструктурный Adblock», — рассказали авторы.
Художники объяснили, что им захотелось придать дорожным знакам хоть какой-то смысл: «Вместо того, чтобы говорить очевидную вещь, они могут заставить тебя подумать».
Несмотря на то что таблички отличаются от настоящих, рабочие не сразу заметили подмену. «Наш первый знак “Если тебе нужен знак” простоял на своем месте целых два дня. Он настолько мимикрировал под среду, что рабочие таскали его с собой от объекта к объекту как настоящий знак. А как только заметили подвох — уничтожили арт. Видимо, они тоже получили свой знак», — комментируют художники.