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19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона

Певец Майкл Джексон за несколько лет до своей смерти составил тайное завещание, которое так и не вступило в силу. Об этом заявила бывший агент артиста Рэймон Бэйн, передает Independent.

Источник: AP 2019

По словам женщины, документ был составлен в 2006 году и должен был заменить собой нынешнее завещание, датированное 2002 годом. В нем Джексон якобы подробно описал свое видение того, как именно стоит сохранить его наследство. Сама Бэйн заявила, что была свидетелем того, как документ заверяли у нотариуса, и даже слышала его содержание.

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Однако о местонахождении тайного документа ничего не известно, добавила бывший агент певца. «Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба», — поделилась она.

В 2009 году брат Майкла Джексона Рэнди утверждал, что завещание поп-певца, датированное 2002 годом и вступившее в силу после его смерти, не может считаться действительным. По его словам, рассмотренный судом документ был подписан в Лос-Анджелесе 7 июля 2002 года, когда певец был в другом городе.

Согласно волеизъявлению Майкла Джексона, 40 процентов его состояния отошли его матери Кэтрин, еще 40 процентов получили трое детей певца. Остальные 20 процентов были перечислены на счета благотворительных организаций. На момент составления документа имущество певца оценивалось в 500 миллионов долларов.

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