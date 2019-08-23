13:04 (мск), источник: BBC News Русская служба
Самый большой флешмоб: 30 лет Балтийскому пути
23 августа 1989 года около 2 миллионов жителей Латвии, Литвы и Эстонии взялись за руки, образовав живую цепь длиной в 600 километров.
Так они выступили за выход из состава СССР. Акция Балтийский путь была приурочена к годовщине пакта
Через полгода, 11 марта 1990 года, Литва первой провозгласила свою независимость. Вскоре ее примеру последовали другие страны Балтии.
Как без мобильной связи и современных технологий удалось организовать такую массовую акцию?
Русская служба
Видео Алексея Гусева и Оксаны Антоненко