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11:45 (мск), источник: Известия

Более половины россиян признались в занятиях самолечением

Порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе лекарства. Такие данные получены в результате опроса, проведенного порталом «Здоровье Mail.ru».

Источник: @twinsfisch

Отмечается, что почти треть респондентов хотя бы раз обращалась к знахарям и целителям. Вместе с тем в поликлиники в случае плохого самочувствия обращаются 28% опрошенных.

В исследовании указывается, что 74% россиян ходят к врачам только при странных для них симптомах или тяжелом состоянии.

При этом 9% дополняют назначенные врачами курсы лечения народными средствами, передает ТАСС в пятницу, 23 августа.

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Исключительно гомеопатией, биологически активными добавками (БАД) и народными рецептами лечатся 5% опрошенных.

БАДы применяют 62% респондентов, еще 46% россиян покупают согревающие пояса из шерсти, вибромассажные пояса, браслеты из меди и других металлов, биомагниты, турмалиновые носки и прочее.

Опрос проходил с 14 по 19 августа среди 11, 7 тыс. российских пользователей портала «Здоровье Mail.ru».

Ранее в августе Росстат рассказал, как поменялся рацион россиян за последние 40 лет. В частности, потребление картофеля сократилось приблизительно в два раза. И наоборот, потребление ягод и фруктов вдвое увеличилось. Кроме того, в стране стали есть больше рыбы и морепродуктов.

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