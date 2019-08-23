Росстат: половине многодетных семей хватает денег на покупку еды и одежды

В исследовании также приводятся следующие результаты:
Росстат приводит данные о том, как сами россияне оценивают свое финансовое положение, а также возможности купить те или иные товары и услуги.
По словам доцента департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазаря Бадалова, результаты «во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса». Кроме того, в исследовании нет четких категорий товаров и услуг. «Например, формулировка “не хватает денег на покупку продуктов питания” может означать что-то свое. В том числе и отсутствие денег на покупку хлеба наименее обеспеченными россиянами», — отметил господин Бадалов.
Напомним, ранее Росстат также сообщил, что более четверти (26%) детей живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. При этом уровень бедности среди детей в два раза превышает аналогичный показатель в целом по стране.