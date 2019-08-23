Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Шпионские гаджеты Больше 700 россиян с 2011 года осудили за использование шпионских гаджетов
Фоторепортажи
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
12:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Росстат: половине многодетных семей хватает денег на покупку еды и одежды

Свободно купить еду и одежду может только 52,6% многодетных семей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата. При этом они не могут себе позволить купить товары длительного пользования.

Источник: РИА "Новости"

В исследовании также приводятся следующие результаты:

    • на все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля, хватает 16,6% семей;
    • может свободно приобрести еду, но испытывает трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКХ 27,7% семей;
    • не хватает денег даже на еду 2% семей;
    • может позволить себе все, что считает нужным, 0,7% семей.
    Новость
    Деньги на ребёнка. Чем государство помогает семьям с детьми

    Росстат приводит данные о том, как сами россияне оценивают свое финансовое положение, а также возможности купить те или иные товары и услуги.

    По словам доцента департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазаря Бадалова, результаты «во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса». Кроме того, в исследовании нет четких категорий товаров и услуг. «Например, формулировка “не хватает денег на покупку продуктов питания” может означать что-то свое. В том числе и отсутствие денег на покупку хлеба наименее обеспеченными россиянами», — отметил господин Бадалов.

    Напомним, ранее Росстат также сообщил, что более четверти (26%) детей живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. При этом уровень бедности среди детей в два раза превышает аналогичный показатель в целом по стране.

    Юрий Пронько: Государство захлебывается от денег в то время, как семьи с детьми прозябают в нищете
    Во время загрузки произошла ошибка.
    14 июня© Ньюстюб
         Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
    США угрожает России
    Путин поручил подготовить ответ на ракетное испытание США
    Россиянам напомнили о ближайших длинных выходных
    Самолет, севший на поле, начали разрезать на части (видео)
    Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
    Названы «модные» продукты, разоряющие россиян
    Российская компания подала в суд на Джеки Чана и Шварценеггера
    Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
    Здоровье
    Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 59-летний пациент страдал от сильных головных болей.
    WOWSale
    34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
    Авто
    Что качественнее: немцы, японцы или корейцы? Почти 20 тысяч читателей ответили на вопросы Авто Mail.ru
    Кино
    Двухлетняя дочь Банщиковой играет сына главной героини «Ищейки» Маша вместе с мамой снимается в продолжении популярного сериала
    Недвижимость
    Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
    В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
    Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
    Власти Петербурга предоставят на зиму гостиницы дворникам и кровельщикам
    Популярные темы на «Детях»
    Дети от разных браков и подарки 348
    борода мужа 289
    Тупик 270
    Сравним? 265
    Леди
    В моду вошли «губы вишенкой» Это не поза для селфи и не умение сфотографироваться с ягодой, а тренд из косметологии.
    Все о ремонте
    22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
    6 альтернатив глухому забору на загородном участке
    Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
    Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
    Mail.RuО компанииРеклама
    Отменить
    RSS
    Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
    МобильнаяИспользование материаловОбратная связь